Новый салон товаров для сна «Орматек» расположился на первом этаже ТРЦ «Афимолл Сити» на площади свыше 200 кв. м., сообщает компания.

Производитель товаров для сна и отдыха «Орматек» работает на российском рынке свыше 16 лет, имеет развитую региональную сеть магазинов (83 города), а также мощный производственный комплекс, включающий пять собственных площадок.

В салоне «Орматек» покупателям предлагают: анатомические матрасы, подушки, наматрасники, постельное белье, кровати, мебель для спальни и прочее. В наличии модели как российского производства (бренды «Орматек», «Райтон», Verda), так и западного – Tempur (Дания), Sealy (США), Philips.

В качестве дополнительных услуг покупателям предлагают доставку и сборку, доставку ко времени, эксклюзивное изготовление матрасов, кроватей и шкафов по индивидуальным параметрам и нанесение вышивки на чехол матраса из коллекции Verda.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».