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В Белоруссию приехали две делегации текстильщиков из Пакистана
28.03.2017 23:18
Для переговоров и участия в выставке «Белтекслегпром. Весна 2017» в Белоруссию прибыли две пакистанские делегации текстильщиков, пишет «Белта».
С 27 по 31 марта в Белоруссии будут находиться две делегации из Пакистана. В их состав входят представители текстильной промышленности Исламской Республики. Цель визита – переговоры и участие в международной выставке «Белтекслегпром. Весна 2017».
Федеральную делегацию возглавляет секретарь министерства текстильной промышленности Пакистана Хассан Икбал, делегацию провинции Пенджаб - министр промышленности, торговли и инвестиций региона Шейх Алауддин.
В планах бизнесменов – встречи с руководством совета министров Белоруссии, министерства промышленности, концернов «Беллегпром» и «Белнефтехим», Белорусской торгово-промышленной палаты.
В рамках выставки «Белтекслегпром. Весна 2017» представители текстильной отрасли Пакистана организуют ряд презентаций и продемонстрируют свою продукцию на стендах.
Белоруссия заинтересована в создании совместных предприятий с Пакистаном, а также в привлечении инвесторов для участия в технической модернизации местных компаний.
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