28.03.2017 23:18

Для переговоров и участия в выставке «Белтекслегпром. Весна 2017» в Белоруссию прибыли две пакистанские делегации текстильщиков, пишет «Белта».

С 27 по 31 марта в Белоруссии будут находиться две делегации из Пакистана. В их состав входят представители текстильной промышленности Исламской Республики. Цель визита – переговоры и участие в международной выставке «Белтекслегпром. Весна 2017».

Федеральную делегацию возглавляет секретарь министерства текстильной промышленности Пакистана Хассан Икбал, делегацию провинции Пенджаб - министр промышленности, торговли и инвестиций региона Шейх Алауддин.

В планах бизнесменов – встречи с руководством совета министров Белоруссии, министерства промышленности, концернов «Беллегпром» и «Белнефтехим», Белорусской торгово-промышленной палаты.

В рамках выставки «Белтекслегпром. Весна 2017» представители текстильной отрасли Пакистана организуют ряд презентаций и продемонстрируют свою продукцию на стендах.

Белоруссия заинтересована в создании совместных предприятий с Пакистаном, а также в привлечении инвесторов для участия в технической модернизации местных компаний.