23.03.2017 07:07

«Обувь России» объединила сборочные мощности по производству обув на своей площадке в Бердске, говорится в сообщении ритейлера. Для этого группа реконструировала сборочный цех. Все это позволило оптимизировать технологический процесс, чтобы выполнять все работы быстрее и с меньшими трудозатратами.

Теперь на одной фабрике производится сборка обуви, которая выпускается клеевым, бортопрошивным методом и по технологии горячей вулканизации резины на заготовку. Для этого компания перевезла конвейерную линию по сборке обуви с клеевым методом крепления подошвы из арендованного помещения в Новосибирске в Бердск.

Как напоминают в группе, осенью 2016 года «Обувь России» расширила производственные площади в Бердске в 1,5 раза — с 3,8 до 5,8 тыс. кв.м. Теперь 1,4 тыс. кв. м из вновь приобретенных площадей занимает объединенный цех — это почти в 2,5 раза больше того помещения, в котором располагалась линия по сборке обуви в Новосибирске. В реконструированном цехе компания будет осуществлять сборку как классической обуви и обуви из материала ЭВА, так и обуви специального назначения — рабочей и военной.

На сегодняшний день у «Обуви России» две производственные площадки — в Новосибирске, где работают автоматизированные комплексы по изготовлению обуви из ЭВА, и Бердске, где базируется производство обуви со всеми основными методами крепления подошвы — литьевым, клеевым, бортопрошивным и горячей вулканизации резины на заготовку. Компания преимущественно производит ассортимент обуви стиля casual, полуспорт, также в 2016 году «Обувь России» вышла на рынок обуви специального назначения, открыла отдельную производственную линию и создала собственную коллекцию военной и тактической обуви.