Открытие нового читинского магазина Sela площадью 228 кв. м. состоялось в октябре, сообщает компания.

Это первый магазин компании в стрит-формате в городе, расположенный на улице Ленина, д. 111. До этого Sela была представлена только в ТЦ «Макси» по адресу ул. Шилова, д. 100.

Новая коллекция Sela сезона осень-зима 2018 уже представлена во всех магазинах Читы. Женские, мужские и детские коллекции бренда регулярно обновляются каждые две недели.

Чита – крупный административный центр, поэтому компания считает его перспективным регионом для развития собственной розничной сети.

Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотография предоставлена компанией.