09.08.2017 23:50

На субсидию проекта «Театры малых городов» елецкий «Бенефис» закупил необходимое оборудование, в том числе для швейного цеха, сообщает пресс-служба местной администрации.

В рамках федерального проекта «Театры малых городов», театру «Бенефис» из Ельца Липецкой области было выделено около 6 млн рублей.

Творческая организация закупила на предоставленные средства необходимое оборудование. В том числе, различные швейные и вышивальные машинки, гладильное оборудование и 7 новых манекенов. Всего на нужды швейного цеха было потрачено около 500 тыс. рублей.

Монтаж оборудования начнется в ближайшее время.