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В Ельце в драматическом театре оборудовали швейный цех
09.08.2017 23:50
На субсидию проекта «Театры малых городов» елецкий «Бенефис» закупил необходимое оборудование, в том числе для швейного цеха, сообщает пресс-служба местной администрации.
В рамках федерального проекта «Театры малых городов», театру «Бенефис» из Ельца Липецкой области было выделено около 6 млн рублей.
Творческая организация закупила на предоставленные средства необходимое оборудование. В том числе, различные швейные и вышивальные машинки, гладильное оборудование и 7 новых манекенов. Всего на нужды швейного цеха было потрачено около 500 тыс. рублей.
Монтаж оборудования начнется в ближайшее время.
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