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В городе Плес Ивановской области пройдет Форсайт-кэмп, посвященный вопросам развития FashionNet

02.08.2017  22:04

Форсайт-кэмп «FashionNet, креативные индустрии. Международный креативный фестиваль 2021» будет проходить с 22 по 27 августа под патронажем Агентства стратегически инициатив, сообщают организаторы.

В рамках Форсайт-кэмпа эксперты с мировыми именами отработают задачи формирования нового рынка НТИ – FashionNet.

Индустриальным партнером Форсайт-кэмпа в Плесе стала компания Faberlic - один из лидеров российской индустрии моды и стиля жизни, которая в июле 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме подписала Соглашение о реализации уникального для России проекта - строительстве первой цифровой фабрики в Ивановской области. «Фаберлик» уже приступил к реализации этого проекта.

На стратегической сессии Форсайт-кэмпа участники обсудят и дадут старт конкретным коммерческим, образовательным и медийным проектам, рассчитанным на глобальные рынки будущего. Ивановской области на этих рынках уготовано важнейшая роль и достойное место. Участникам из Ивановской области Форсайт-кэмп поможет определиться с тематикой перспективных бизнесов и профессий, наметить шаги по развитию области, как одного из опорных регионов рынка

Четыре насыщенных дня участники Форсайт-кэмпа будут работать в группах по темам:

1. Образ продукта будущего в индустрии моды.

2. Будущее дизайна и проектирования.

3. Fashiontech: будущее материалов, технологий и производства. Цифровые фабрики.

4. Будущее брендов, торговли и логистики, медиа.

5. Будущее образования в индустрии моды.

6. Будущее городской среды.

7. Бизнес будущего: от технологической ячейки до международных компаний.

8. Значение креатива в развитии рынков НТИ.

Отобранные проекты будут тщательно проанализированы. В течение нескольких месяцев пройдет финальная сборка проектов и подготовлена презентация вышедших с Форсайт-кэмпа проектов. Первые итоги сборки озвучат на Форуме Золотое кольцо. Часть материалов ФК будет использовано при формировании дорожной карты рынка FashionNet.

Форсайт-кэмп - не имеющий аналогов в мире формат групповой коммуникации, где участники разрабатывают дорожные карты отраслевого и территориального развития и проекты по перспективным направлениям в экономике.

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