В рамках fashion-марафона «Детские мечты», который пройдет 27 апреля, будет представлена благотворительная всероссийская коллекция Style Dreams City, созданная детьми, сообщают организаторы.

« Детские мечты» - это проект, организованный три года назад для того, чтобы «объединить детей, совершенно разные семьи, вовлечь в этот процесс творческие коллективы с целью развития и продвижения подрастающего поколения по различным направлениям, в том числе в вокал, живопись, дизайнер, актерское мастерство».

Показ, который пройдет 27 апреля, уникален тем, что в моделях воплощены детские идеи и предложения. Впервые в России на международном fashion-марафоне «Детские мечты» будет представлена благотворительная всероссийская коллекция Style Dreams City, которая создана детьми. Концепция коллекции – одежда в стиле street-casual. Главное требование Style Dreams City – это удобство и практичность. При этом учитывалась непосредственность и оригинальность детского дизайнерского взгляда на мир.

В этом проекте организаторы объединили детей из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Крым, Кургана, Саранска, Смоленска, Кирова, Оренбурга, Липецка, Ставрополя, Тулы, Нефтекамска, Ростова-на-Дону, Владивостока, Курск, Екатеринбурга, Самары, Петрозаводска, Череповца, Сочи, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Белгорода, Тамбова, Новосибирска, Брянска, Волгограда, Мин.вод и даже Минска и Гомеля.

На этот раз задание включало в себя создание образа каждому конкретному ребенку из детского приюта «Преподобной Евфросинии Московской» из Коломны, где живет 30 детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Отчеты работ выкладывались в соц. сетях проекта. Подопечный определялся каждому городу путем онлайн-жеребьевки.

27 апреля будет собрана коллекция, которая приедет вместе с юными дизайнерами из разных уголков. Она будет представлена на показе и затем подарена детям из приюта. Ожидается, что на площадке будет порядка 200 детей.

В проекте активное участие принимают ведущие дизайнеры, производители одежды, продюсеры.

Поддержать юное поколение приглашены известные персоны. На подиум в качестве моделей выйдут звездные гости со своими детьми: Анастасия Волочкова, Юлия Началова, Анжелика Агурбаш, Родион Газманов, группа «Винтаж», группа «Стрелки», Лариса Шахворостова, Светлана Зейналова, Наталья Лесниковская, Александр Рева, Оскар Кучера, Анна Семенович, Анастасия Гребенкина, Аркадий Укупник,Надя Ручка, Марина Могилевская, Корнелия Манго, Диана Ходарковская, Никас Сафронов, Андрей Житинкин, Юлия Такшина,Мария Казакова, Елена Захарова, Тамара Глоба и др.

В показе примут участие более 12 мировых брендов, многие из которых являются участниками Недели высокой моды: это эксклюзивный официальный дистрибьютор премиум сегмента компания Totallook, с марками Kenzo, Hugo Boss, Aston Martin, Frankie Morello и др. Ведущие российские и европейские дизайнерские бренды: «Императорский портной», Ирина Шарлау, Bolero, Lolita Zyatkovskaya, My-tail, Елена Брежнева, Choupette, Марина Ужастова, Мария Жикривецкая, Юлия Асютина, Кегуруми, Bella Monella, Bear Richi, обувной испанский бренд Pablosky и другие.

Афиша предоставлена организаторами.