В ГУМе прошел первый показ поп-ап магазина «Cекция»

Показ «Секции» состоялся 10 ноября в рамках Bosco Fashion Week, сообщают организаторы.

Вместо подиумных дефиле в подвале ГУМа развернулся иммерсивный спектакль. Модели показа исполнили в нем роли обслуживающего персонала и рабочих, погружая гостей в атмосферу советской эпохи — времени, когда в универмаге на Красной площади функционировал прародитель поп-апа «Секция 200». Многим героям показа вживаться в роли не в новинку: все 50 моделей «Cекция 1 Runway», в лучших традициях Bosco Fashion Week, — актеры, музыканты, ди-джеи, молодые дизайнеры, популярные блогеры и трендсеттеры.

Исчезла и традиционная для показов дистанция между подиумом и местами для гостей. По законам жанра иммерсивного театра каждый зритель становится его непосредственным участником. Так, одежду из новых релизов от Artem Shumov, ZDDZ, Outlaw, Fusion, Erma, Sorry I’m not, Fusion, Alexander Rogov и других представленных в «Секции» марок можно было рассмотреть буквально на расстоянии вытянутой руки. Полному погружению в постановку способствовали световые инсталляции от студии интерактивных медиа Sila Sveta.

За музыкальную составляющую отвечали ребята из коллектива Chiranuma — трое музыкантов из Москвы, чье творчество в первую очередь вдохновлено классикой фантастики 80-х и 90-х годов.

Фотографии предоставлены организаторами.