21.12.2016 07:09

В городе Наволоки Ивановской области прошел Всероссийский фестиваль русского валенка. Мероприятие состоялось впервые, участие в нем приняли несколько сотен человек, говорится в сообщении администрации региона.

В фестивале приняли участие представители ремесленного дела из Костромской, Ярославской областей, Шуи, Родников, Вичуги, Иванова, Палеха, Кинешемского района и других муниципальных образований региона.

Все гости фестиваля смогли поучаствовать в зимних забавах, конкурсах, молодецких состязаниях, покататься на санях, увидеть модный показ зимней одежды, концерт народных песен, принять участие в вечерней дискотеке на снегу, а также выпить горячего чая и попробовать шестиметровый капустный пирог.





В рамках мероприятия прошла зимняя ярмарка, на которой можно было познакомиться с уникальными произведениями декоративно-прикладного искусства, изделиями из войлока, в том числе современными дизайнерскими валенками, попробовать свои силы в мастер-классах по прикладному творчеству.