Новости
НачалоНовостиВ Ивановской области впервые прошел Всероссийский фестиваль русского валенка
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Рейтинг@Mail.ru

В Ивановской области впервые прошел Всероссийский фестиваль русского валенка

21.12.2016  07:09

В городе Наволоки Ивановской области прошел Всероссийский фестиваль русского валенка. Мероприятие состоялось впервые, участие в нем приняли несколько сотен человек, говорится в сообщении администрации региона.

В фестивале приняли участие представители ремесленного дела из Костромской, Ярославской областей, Шуи, Родников, Вичуги, Иванова, Палеха, Кинешемского района и других муниципальных образований региона.

Все гости фестиваля смогли поучаствовать в зимних забавах, конкурсах, молодецких состязаниях, покататься на санях, увидеть модный показ зимней одежды, концерт народных песен, принять участие в вечерней дискотеке на снегу, а также выпить горячего чая и попробовать шестиметровый капустный пирог.

В рамках мероприятия прошла зимняя ярмарка, на которой можно было познакомиться с уникальными произведениями декоративно-прикладного искусства, изделиями из войлока, в том числе современными дизайнерскими валенками, попробовать свои силы в мастер-классах по прикладному творчеству.

Просмотров: 166
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1213 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте