Новый магазин Tom Tailor площадью 159 кв. м. расположился в ТРЦ «Галерея Краснодар», сообщается в пресс-релизе компании.

В ассортименте новой торговой точки, расположенной по адресу: ул. Володи Головатого, 313, представлены регулярно обновляемые мужская и женская коллекции брендов Tom Tailor и Tom Tailor Denim.

Таким образом, на территории России и СНГ сегодня осуществляют свою деятельность 38 собственных и 64 франчайзинговых торговых точки.

За последние пять месяцев под брендом Tom Tailor распахнули свои двери магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Астрахани, Мурманске, Сургуте и Анапе. Активная экспансия бренда в России и странах СНГ позволила в 2016 году увеличить объем продаж более чем в три раза.

Tom Tailor Group — вертикально-интегрированный международный холдинг, предлагающий одежду в стиле smart casual в среднем ценовом сегменте и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Компания, основанная в 1962 году, сегодня владеет двумя зонтичными брендами: Tom Tailor и Bonita, представленными в более чем 40 странах мира. Под брендом Tom Tailor выпускаются марки Tom Tailor, Tom Tailor Denim и Tom Tailor Kids. Бренд Bonita представляет одежду для людей в возрасте от 40 до 60. Tom Tailor развивает направление оптовой, собственной розничной, франчайзинговой и онлайн-торговли. Консолидированная выручка холдинга в 2015 году составила 968,5 миллионов евро.

Фотографии предоставлены компанией.