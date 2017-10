27-я Рижская Неделя моды, проходящая с 24 по 28 октября, соберет в столице Латвии представителей индустрии моды из разных стран, сообщают организаторы.

Во время Riga Fashion Week ожидаются не только показы коллекций одежды от латвийских и зарубежных дизайнеров, но и различные творческие и образовательные мероприятия на тему моды и искусства.

Этой осенью в программу RFW войдут модные показы таких латвийских дизайнеров как Anna Led, Atis Artemjevs, Dace Bahmann, Katya Katya, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf, Talented, KULT, AntiStar, Bulichev, QooQoo, Aristocrat Kids и Paade Mode, а также показы зарубежных дизайнеров: Biryukov (Россия), Lena Lumelsky (Бельгия), DiLiborio (Италия) и Diana Arno (Эстония).В рамках 27-ой Рижской недели моды запланирован ряд творческих мероприятий, одно из которых – открытие выставки Dior, посвященной дому моды Christian Dior, в Музее моды в Риге, на улице Грециниеку 24. Выставка будет открыта для всех желающих до 25 апреля 2018 года.С 25 по 26 октября уже третий год подряд в Латвии соберутся профессионалы индустрии нижнего белья из Европы и России – производители, закупщики и представители СМИ – чтобы поучаствовать в форуме, узнать об актуальных событиях и последних тенденциях отрасли, наладить связи с латвийскими производителями на бирже контактов и ознакомиться с новейшими коллекциями нижнего белья латвийских брендов на модном показе. Главным организатором форума является Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA).Молодой дизайнер Эвия Шайтере подготовила специальную посвященную своей новой коллекции выставку-инсталляцию «404», открытие которой состоится в рамках Riga Fashion Week, а все желающие смогут посетить эту выставку с 25 до 28 октября в пространстве Vasarnīca Квартала культуры и искусства ВЭФ.Во время Рижской недели моды запланировано также несколько мероприятий для байеров и представителей СМИ – в магазине Paviljons состоится медиа-ланч, когда основатели магазина расскажут о новом проекте Jauns, который в помещении магазина объединяет марки One Wolf, Talanted и Pavilions Studio; также ожидается презентация магазина Le Chevalier Boutique на ул. Калькю 20.Балтийская федерация моды, организатор Riga Fashion Week, в сотрудничестве с Посольством Италии в Латвии и Латвийской Художественной академией 26 октября с 16:00 до 17:30 в Художественной академии (бульв. Калпака 13, каб. 19) организует открытую лекцию профессора Давиде Петраролли из всемирно известной итальянской высшей школы Instituto Maragnoni на тему «Проактивные бренды: критичный подход». На открытую лекцию в Риге приглашаются студенты факультетов моды всех учебных заведений и те, кто интересуются модой, участие – бесплатно.Особенную вечеринку этой Недели подготовила команда марки Dace Bahmann, в качестве места проведения которой выбрав художественную галерею-бар Apartment 22 (ул. Гертрудес 22). Проект A22 - это уникальная для интересующихся искусством людей платформа, где проходят лекции, семинары и выставки. Галерея современного искусства А22 предлагает ознакомиться с работами латвийских и зарубежных художников, а также попробовать особенные коктейли, которые, по мнению авторов проекта, являются органическим дополнением художественных работ.Шоурум дизайнеров RFW 27 октября в этот раз будет организован в BOLD Concept Store ул. Базницас 18а. В шоуруме будут представлены такие дизайнеры как Atis Artemjevs, Aristocrat Kids, Cinnamon Concept, Dace Bahmann, Deeply Personal, KULT, One Wolf, QooQoo и Talented. Шоурум предназначен для латвийских и зарубежных, в основном российских, байеров.В завершении 27-ой Рижской недели моды пройдет два светских мероприятия. Во время одного из них в Skyline Bar гостиницы Radisson Blu Latvija Hotel с авангардным показом коллекции марки Angel A выступит талантливый дизайнер из Санкт-Петербурга Ангелина Антонова, а во время второй вечеринки в клубе Coyote Fly Lounge Club состоится показ коллекции Reserved X Kate Moss, которая была создана в сотрудничестве с всемирно известной супермоделью Кейт Мосс.Второй сезон следуя мировой тенденции see now, buy now, дизайнеры–участники Riga Fashion Week сразу после RFW, 30 и 31 октября, будут предлагать эксклюзивную возможность приобрести одежду новых коллекций прямо с подиума Недели моды в их магазинах или студиях: Anna Led (Берга Базарс, ул.Дзирнаву 84), AntiStar (ул.A. Пумпура 3), Bulichev (бульв.З.А.Мейеровица 4), Katya Katya (салон “6. Septembris”, ул.Муцениеку 7), Natālija Jansone (ул.Яня 3), NÓLÓ (т/ц Spice, ул.Лиелирбес 29, м т/ц Galerija Centrs, ул.Аудею 16), One Wolf(ул.Лачплеша 10-4), QooQoo (ул.Мартас 8). В свою очередь, в магазине BOLD Concept Store на ул. Базницас 18a можно будет приобрести наряды сезона весна-лето 2018 от дизайнеров Atis Artemjevs, Dace Bahmann и KULT. Понравившиеся на показе наряды марки Talented можно будет приобрести онлайн уже во время модного показа в интернет-магазине www.talented.company и вплоть до 3 ноября. А также модные детские бренды Paade Mode и Aristocrat Kids предложат заинтересовавшимся покупателям сделать предварительный заказ на понравившиеся во время модного показа детские наряды.