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В Липецкой области начала работу выставка старинного текстиля

13.02.2017  21:21

В Чаплыгинском краеведческом музее Липецкой области представлена экспозиция старинных одеял, вышитых особым способом, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Выставка «Ситцевая свадьба или квадрат в квадрате» открылась в Чаплыгинском краеведческом музее Липецкой области. В экспозиции представлены работы Людмилы Люрис, а также экспонаты из фондов музея и центра Романовской игрушки.

В основе выставки - собрание одеял Раненбургского, Лебедянского, Липецкого уездов, вышитых особым способом.



Выставка будет работать на протяжении месяца. Увидеть ее можно по адресу город Чаплыгин, ул. К.Маркса, 43, «Дом Меншикова».

«Посещение выставки станет познавательным как для детей, так и для взрослых», - отметил глава администрации Липецкой области Олег Королев.

Фотография с сайта администрации. 

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