24.03.2017 21:54

Минобразования ЛНР провело опрос среди учебных заведений на тему введения школьной формы. Согласие выразили 70% опрошенных, пишет «Луганский информационный центр».

Министр образования и науки ЛНР Валентина Ткаченко рассказала журналистам, что в республике может быть введена школьная форма.

«Мы провели опрос по всем городам и были приятно удивлены, что значительная часть учебных учреждений – в среднем 70% – высказались за. Причем, наименьший процент составил 52%, наивысший – в Свердловске и районе – 96%», – отметила она.

По словам министра, форма должна быть доступной по цене, удобной и безопасной.

Вопрос введения единой одежды для школьников будет всесторонне рассмотрен министерством образования и науки ЛНР.