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В ЛНР 70% учебных учреждений выступили за введение школьной формы
24.03.2017 21:54
Минобразования ЛНР провело опрос среди учебных заведений на тему введения школьной формы. Согласие выразили 70% опрошенных, пишет «Луганский информационный центр».
Министр образования и науки ЛНР Валентина Ткаченко рассказала журналистам, что в республике может быть введена школьная форма.
«Мы провели опрос по всем городам и были приятно удивлены, что значительная часть учебных учреждений – в среднем 70% – высказались за. Причем, наименьший процент составил 52%, наивысший – в Свердловске и районе – 96%», – отметила она.
По словам министра, форма должна быть доступной по цене, удобной и безопасной.
Вопрос введения единой одежды для школьников будет всесторонне рассмотрен министерством образования и науки ЛНР.
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