Торжественное открытие нового магазина Charuel в ТЦ «Мега Белая Дача» состоялось в начале ноября, сообщает pr-служба компании.

Это уже четвертый магазин бренда в сети «Мега». В настоящее время в России работают 40 собственных магазинов компании и 10 по франшизе. Общая площадь собственной розничной сети составляет более 5000 кв.м.

Новый магазин Charuel площадью более 150 кв. м. представляет собой функциональное лаконичное пространство, организованное в соответствии с требованиями целевой аудитории.

«Идея оформления торгового зала отражает концепцию бренда – минимализм, сочетающий лаконичность и изысканность, классику и конструктивизм, – комментирует открытие магазина бренд-директор Charuel Екатерина Васильева. – Напольное покрытие под дерево, художественная подсветка, логотип с 3D-эффектом… Синтез традиционных и современных материалов создает комфортную атмосферу и заряжает положительной энергетикой».

Российский бренд женской одежды Charuel основан в 1998 году. В магазинах Charuel представлена одежда для любого времени года, а также обувь и аксессуары. Сегодня над развитием бренда работает группа компаний с дизайн-бюро в Москве и собственным производством в Подмосковье.

Фотографии предоставлены компанией.