Компания Ikea Centres Russia сообщает о новых назначениях в «Меге Дыбенко» и «Меге Парнас»

С 1 июня 2017 года Наталья Петелина, ранее занимавшая должность управляющего торговым центром «Мега Парнас», приступила к новым обязанностям в качестве управляющего «Меги Дыбенко». Новым управляющим «Мегой Парнас» стал Сергей Аристархов, до этого времени возглавлявший «Мегу Омск».

Наталья Петелина присоединилась к команде «Меги Парнас» в качестве руководителя финансово-административного отдела в 2012 году и три года спустя перешла на должность управляющего торговым центром. Вместе с командой «Меги Парнас» Наталья реализовала проекты по обновлению торговых галерей и зоны кафе и ресторанов. Большое внимание Наталья уделяла сотрудничеству с арендаторами: за время ее работы открылось множество новых форматов и концепций, полюбившихся посетителям торгового центра. Кроме того, под руководством Натальи было организовано большое количество образовательных и развлекательных мероприятий для посетителей и успешных кампаний совместно с магазином «Икеа».

На новой позиции управляющего торговым центром «Мега Дыбенко» Наталья будет отвечать за реализацию крупных долгосрочных проектов, среди которых масштабное обновление «Меги» и проект коммерческой интеграции торгового центра с магазином «Икеа».

«Я рада стать частью команды «Меги Дыбенко». Уверена, что профессионализм моих новых коллег и мой опыт, накопленный за время работы в «Меге Парнас», позволят нам продолжить активное развитие торгового центра и предоставить нашим гостям новые возможности для шопинга, развлечений и отдыха», - комментирует свое назначение Наталья Петелина.

На позиции управляющего «Мегой Парнас» Наталью сменил Сергей Аристархов. С 2004 года Сергей работал в команде «Икеа», занимая руководящие должности в сфере закупок и финансов. В 2013 году Сергей перешел в компанию Ikea Centres Russia на должность руководителя отдела по работе с арендаторами «Меги Омск» и позже стал управляющим «Мегой Омск».

«Я рад возможности вернуться в родной Санкт-Петербург и присоединиться к команде «Меги Парнас». Я уверен, что вместе нам удастся реализовать множество интересных идей и проектов, которые подарят посетителям торгового центра новые впечатления и эмоции», - комментирует свое назначение Сергей Аристархов.

Торговые центры «Мега» — проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. Ikea Centres Russia входит в Группу компаний «Икеа».

На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек.