За последние полгода в ТРЦ «Мега Химки» обновили фасады или открылись после реконструкции в новом формате еще девять магазинов и начали работу девять новых брендов, сообщает пресс-служба ТРЦ.

В «Меге Химки» состоялось открытие первого в России магазина Jeans Symphony в новой концепции, особенностью которой является «создание уникальной атмосферы, пробуждающей в покупателе позитивные эмоции через представление товара, освещение, звуковой ряд, текстуры и игру цвета».Теперь ассортимент одежды, обуви и аксессуаров каждого нового концептуального магазина, который открывает компания, проходит специальный отбор с учетом стиля и модных предпочтений его гостей.

В течение последних шести месяцев в «Меге Химки» также открылись девять новых магазинов, среди которых Elis, Superdry, Koton, Tamaris, Vans, Albione, 220 Volt, Gipfel и «Рив Гош», ставший крупнейшим магазином сети в Москве. Шесть арендаторов, включая Diva, Koton, Intimissimi, «Весело шагать» и магазины парфюмерии и косметики «Иль Де Ботэ», «Л’Этуаль» и Bobbi Brown представили обновленные фасады высотой более 5 м. После реконструкции в новой концепции также открылись Converse, Van Laack и Quiksilver.

За последние полгода новые интересные форматы появились и в зоне кафе и ресторанов «Меги Химки»: теперь посетители торгового центра могут перекусить с пользой для здоровья в салат-баре My Mix, пообедать в ресторане морепродуктов Local Chefs или выпить чашку кофе в новой кофейне Julius Meinl.

Торговые центры «Мега» — проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2015 финансовом году (с 1 сентября 2014 года по 31 августа 2015 года) торговые центры «Мега» в России посетили 275 миллионов человек.

Фотография предоставлена компанией.