В этом году «Елка желаний» проходит в трех столичных ТЦ «Мега» при поддержке фонда «Старость в радость», сообщают организаторы.

Благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в торговых центрах «Мега Теплый Стан», «Мега Химки» и «Мега Белая дача» 9 декабря и продлится до 8 января 2017 года. Акция организована при поддержке фонда «Старость в радость», который помогает пожилым людям в домах престарелых, создавая для них комфортные условия проживания и оказывая медицинскую помощь и моральную поддержку.

В течение месяца посетителям всех московских ТЦ «Мега» представится шанс исполнить новогодние желания подопечных фонда — одиноких бабушек и дедушек.

Сделать доброе дело очень просто. Необходимо выбрать на елке одну из открыток с подарком, которым бы хотелось порадовать кого-нибудь из подопечных фонда. Вместе с подарком можно передать открытку с теплыми новогодними пожеланиями. Для купленных подопечным фонда «Старость в радость» подарков организован специальный пункт сбора, откуда подарки будут отправляться своим адресатам.

Торжественный запуск акции состоялся 9 декабря в «Мега Теплый Стан» при участии представителей фонда «Старость в радость». Лиза Арзамасова, актриса театра и кино, попечитель фонда и известный благотворитель, рассказала о своем сотрудничестве с фондом и важности подобных благотворительных акций и провела автограф-сессию для гостей торгового центра.

«Новый год — волшебное время, когда хочется менять мир вокруг себя и меняться самому. Это самое подходящее время для добрых дел. Мы уверены, что вместе сможем подарить праздник одиноким бабушкам и дедушкам, которым так важна наша поддержка», — говорит Анна Рева, руководитель отдела маркетинга «Мега Теплый Стан».

Торговые центры «Мега» — проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек.

Фотографии предоставлены организаторами.