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В Москве пройдет 48-ая международная выставка «Обувь. Мир кожи — 2017. Осень»
21.10.2017 00:40
48-ой сезон выставки «Обувь. Мир кожи — 2017. Осень» будет проходить с 24 по 27 октября в ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы.
Выставка организована АО «Экспоцентр» совместно с итальянской компанией «Болонья Фьере» при официальной поддержке Ассоциации итальянских производителей обуви (Assocalzaturifici) и Министерства экономического развития Италии.
В осенней экспозиции «Обувь. Мир кожи – 2017» ведущие производители и известные дизайнеры обуви, сумок и аксессуаров из кожи демонстрируют новые коллекции сезона весна-лето 2018 среднего и высокого ценовых сегментов.
«Обувь. Мир кожи» - ведущая и единственная в своем сегменте в России бизнес-площадка, отмеченная знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии и Российского союза выставок и ярмарок.
Выставка имеет высокий рейтинг среди специалистов отрасли и баейров из России и ближайшего зарубежья и является центром притяжения профессионального обувного сообщества и fashion-индустрии.
220 брендов из 12 стран мира демонстрируют свои коллекции на площади почти 4800 кв. м. Экспоненты из Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии, Республики Беларусь, Республики Сан-Марино, США, России, Турции, Франции предоставят большой выбор моделей обуви и кожгалантереи для мужчин, женщин и детей.
Италия традиционно выступит с национальной экспозицией, где свои новинки покажут более 150 лидеров мирового обувного рынка: Dino Bigioni, Marino Fabiani, Baldinini, Fabi, Loriblu, Nando Muzi, Mario Bruni и многие другие бренды.
На «Обувь. Мир кожи-2017. Осень» Агентство ИЧЕ – Отдел по развитию торгового обмена Посольства Италии, Ассоциация Итальянских кожевенников AIMPES и Ассоциация итальянских производителей обуви Assocalzaturifici организуют пресс-тур по новинкам итальянской экспозиции на выставке. Встречу с журналистами проведут: Пьер Паоло Челесте, Директор московского офиса Агентства ИЧЕ; АннаритаПилотти, Президент ассоциации Assocalzaturifici; ДэнниД’Алессандро, Заместитель директора ассоциации AIMPES. Пресс-тур пройдет 24 октября, начало в 11.30.
Разнообразный и многочисленный ассортимент изделий из кожи продемонстрирует специализированный салон сумок, кожгалантереи и аксессуаров. Среди участников салона такие известные мировые бренды, как Cromia, Valentino Orlandi, Orlandi Marino, Di Gregorio, Ripani, Arcadia, Carlo Salvatelli и многие другие фирмы.
Организаторы совместно с партнерами подготовили цикл бизнес-семинаров, в ходе которых специалисты обувной индустрии обсудят важные проблемы отрасли.
Пройдут следующие мероприятия:
Впервые на выставке бюро «Трендскваер» и АО «Экспоцентр» приглашают байеров и дизайнеров принять участие в тренд-экскурсии по стендам экспонентов. В интенсивном, динамичном формате участники экскурсии узнают о трендах в дизайне обуви и аксессуаров для сезона весна/лето 2018. Тема экскурсии: «Ключевые тенденции для российского рынка в кожгалантерее». Экскурсия будет проводиться 25 октября с 15.30 до 16.30.
Весь период выставки работают:
Время работы выставки: 24-26 октября с 10.00 до 18.00. 27 октября - с 10.00 до 16.00.
Фотографии предоставлены пресс-службой АО «Экспоцентр»
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