48-ой сезон выставки «Обувь. Мир кожи — 2017. Осень» будет проходить с 24 по 27 октября в ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы.

Выставка организована АО «Экспоцентр» совместно с итальянской компанией «Болонья Фьере» при официальной поддержке Ассоциации итальянских производителей обуви (Assocalzaturifici) и Министерства экономического развития Италии.

В осенней экспозиции «Обувь. Мир кожи – 2017» ведущие производители и известные дизайнеры обуви, сумок и аксессуаров из кожи демонстрируют новые коллекции сезона весна-лето 2018 среднего и высокого ценовых сегментов.

«Обувь. Мир кожи» - ведущая и единственная в своем сегменте в России бизнес-площадка, отмеченная знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии и Российского союза выставок и ярмарок.

Выставка имеет высокий рейтинг среди специалистов отрасли и баейров из России и ближайшего зарубежья и является центром притяжения профессионального обувного сообщества и fashion-индустрии.

220 брендов из 12 стран мира демонстрируют свои коллекции на площади почти 4800 кв. м. Экспоненты из Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии, Республики Беларусь, Республики Сан-Марино, США, России, Турции, Франции предоставят большой выбор моделей обуви и кожгалантереи для мужчин, женщин и детей.

Италия традиционно выступит с национальной экспозицией, где свои новинки покажут более 150 лидеров мирового обувного рынка: Dino Bigioni, Marino Fabiani, Baldinini, Fabi, Loriblu, Nando Muzi, Mario Bruni и многие другие бренды.

На «Обувь. Мир кожи-2017. Осень» Агентство ИЧЕ – Отдел по развитию торгового обмена Посольства Италии, Ассоциация Итальянских кожевенников AIMPES и Ассоциация итальянских производителей обуви Assocalzaturifici организуют пресс-тур по новинкам итальянской экспозиции на выставке. Встречу с журналистами проведут: Пьер Паоло Челесте, Директор московского офиса Агентства ИЧЕ; АннаритаПилотти, Президент ассоциации Assocalzaturifici; ДэнниД’Алессандро, Заместитель директора ассоциации AIMPES. Пресс-тур пройдет 24 октября, начало в 11.30.

Разнообразный и многочисленный ассортимент изделий из кожи продемонстрирует специализированный салон сумок, кожгалантереи и аксессуаров. Среди участников салона такие известные мировые бренды, как Cromia, Valentino Orlandi, Orlandi Marino, Di Gregorio, Ripani, Arcadia, Carlo Salvatelli и многие другие фирмы.

Организаторы совместно с партнерами подготовили цикл бизнес-семинаров, в ходе которых специалисты обувной индустрии обсудят важные проблемы отрасли.

Пройдут следующие мероприятия:

Семинар «Как увеличить продажи с помощью оптимизации внутренней структуры сайта».Организаторы: компания DemisGroup, АО «Экспоцентр»

Семинар «Ключевые точки роста продаж для бизнеса обуви и аксессуаров». Организаторы: компания WCONSULTING, АО «Экспоцентр»

Семинар «Импорт обуви в 2018 году».Организаторы: компания «СмартЛайнс»,АО «Экспоцентр»

Семинар «Как работать с тенденциями в моде и дизайне на российском рынке?». Организаторы: бюро «Трендскваер», АО «Экспоцентр»

Семинар «Как эффективно обучить персонал визуальномумерчандайзингу (ВМ) и поднять продажи в магазине средствами ВМ. Организаторы: консалтинговое агентство VM Guru, АО «Экспоцентр»

Мастер-класс «Освещение обуви от масс-маркета до лакшери. Как правильно рассказать о Вашем товаре покупателю и увеличить продажи?». Организаторы: ООО «НЛТ ТРЕЙД»,АО «Экспоцентр»

Впервые на выставке бюро «Трендскваер» и АО «Экспоцентр» приглашают байеров и дизайнеров принять участие в тренд-экскурсии по стендам экспонентов. В интенсивном, динамичном формате участники экскурсии узнают о трендах в дизайне обуви и аксессуаров для сезона весна/лето 2018. Тема экскурсии: «Ключевые тенденции для российского рынка в кожгалантерее». Экскурсия будет проводиться 25 октября с 15.30 до 16.30.

Весь период выставки работают:

Зона презентации «Тренды кожгалантереи». Место проведения: павильон № 7, Западный вход. Организаторы: АО «Экспоцентр» и Bologna Fierе S.p.A. (Италия).

Проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта» работает в онлайн режиме через сайт.

Время работы выставки: 24-26 октября с 10.00 до 18.00. 27 октября - с 10.00 до 16.00.

Фотографии предоставлены пресс-службой АО «Экспоцентр»