Имидж-уикенд Business Style Camp, в котором примут участие 30 экспертов, состоится в выставочном пространстве «Art Коробка» 21-22 октября, сообщают организаторы.

Перед началом основной программы 21 октября в 13:30 состоится флеш-моб с участием 30 профессиональных моделей модельного агентства Elimod model management на тему «Выйди из тени — стань брендом имени себя». По замыслу участники флеш-моба покажут, как из серой массы одинаково одетых людей превратиться в уникальных личностей с собственным стилем. Партнером флеш-моба стала сестра певца Димы Билана Елена Белан, которая представит эксклюзивное постельное белье своего бутика в совместной акции с брендом Milano Home Concept.

Business Style Camp откроется дискуссией на тему «Стиль и карьера». В качестве спикеров выступят, в частности, Андрей Васильев, топ-менеджер (входит в «Топ-100 коммерческих директоров России» по версии Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ» в рейтинге за 2016 г.) и Татьяна Меньшова, заместитель директора департамента персонала ПАО АКБ «Связь-Банк». Участников «лагеря стиля» ждут лекции о мужском и женском деловом гардеробе, мастер-классы по фотопозированию и позиционированию в соцсетях. Все семинары будут интерактивными: слушатели будут на месте учиться завязывать галстуки, составлять стильные луки, фотографироваться и корректировать свои профили в соцсетях.

За время имидж-уикенда участники пройдут через «Сканер внешности» (консультации стилистов) и получат индивидуальные метрические карты внешности с рекомендованными цветами, фасонами, материалами, фактурами и принтами.

Особым подарком для женской половины станет бьюти-зона, где 21 октября с 14:00 до 20:00 пройдет нон-стоп воркшоп «Офисный макияж» от Натальи Костиной, ведущего визажиста «Л’Этуаль sélection». В течение всего уикенда желающие смогут здесь же сделать экспресс-макияж и укладку. Все участницы получат подарки.

Мужчин ждет барбер-зона Old Boy с экспресс-укладками и стрижками, а также розыгрыш эксклюзивных мужских аксессуаров от vip-ателье D.A.Y.

В течение двух дней все гости смогут сделать деловой портрет у профессиональных фотографов компании F2B. Каждый день будет завершаться нетворкинг-сессией, где участники прокачают навыки установления деловых связей под руководством экспертов MeetPartners. 21-го октября в 19:00 также состоится коучинг-сессия от Антона Белова.

Завершится имидж-weekend 22-го октября в 19:00 дискуссией имидж-мейкеров на тему «Тренды офисного стиля 2017», в которой примет участие дизайнер, регулярная участница Недели моды в Москве, Анастасия Кучугова.

Организатор мероприятия – «Обjектив Lab».

Фотография предоставлена организаторами.