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Ювелирная неделя моды Estet Fashion Week пройдет 13-19 ноября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

В Москве пройдет IV Неделя модного белья Lingerie Fashion Week

20.10.2017  23:52

Четвертая Неделя модного белья и купальников Lingerie Fashion Week пройдет в столице с 4 по 6 ноября, сообщают организаторы.

На 3 дня площадка Lingerie Fashion Week превратится в большой мультибрендовый бельевой бутик, где посетители смогут приобрести белье, купальники, домашнюю одежду, чулочно-носочные изделия любой модели, цвета и формы более, чем от 100 мировых и российских брендов.

Помимо зоны продаж для всех посетителей будут организованы деловая программа от ведущих специалистов модной индустрии и тематические дефиле, пройдет конкурс Miss Lingerie и устроят after-party с фуршетом и звездными гостями.

Фотографии предоставлены организаторами.

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