В Галерее искусств Зураба Церетели 11 апреля состоится Московский полуфинал XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», сообщают организаторы.

Отборочные туры конкурса уже прошли в Курске, Улан-Удэ, Тюмени, Екатеринбурге. До финала конкурса, который состоится осенью 2017 года в Москве в Гостином Дворе, президенту фонда Татьяне Михалковой предстоит совершить еще более 20 поездок по городам России и странам ближнего зарубежья.

Поддержать начинающих дизайнеров придет вся творческая Москва – дизайнеры, стилисты, блогеры, музыканты, столичные модники и трендсеттеры. Важно отметить, что для участников «Русского силуэта» нет конкурсного взноса, моделей фонд также предоставляет бесплатно.

Работы молодых дизайнеров будет оценивать компетентное жюри – Татьяна Михалкова, президент фонда, член-корреспондент Российской академии художеств; Александр Митрошенков, учредитель фонда, президент Трансконтинентальной МедиаКомпании; Виктория Андреянова, дизайнер; Наталия Туровникова, fashion-специалист, член экспертной группы фонда; Джемал Махмудов; дизайнер; Марина Дэмченко, редактор журнала Fashion Collection; Антон Алфер, основатель порталов Moda.Ru, Fashio.Ru; Виталий Козак, модный обозреватель; Алексей Коробейников, дизайнер, стилист проекта «Ты - супермодель»; Щелухин Сергей, фотограф; Власов Алексей, дизайнер. Именно они должны будут выбрать победителей – тех, кто будет представлять Москву на финале конкурса.

За годы существования конкурса сотни дизайнеров прошли стажировки в ведущих зарубежных и российских домах моды. Победители обучались в престижных институтах моды, участвовали в показах на неделях моды и выставках в России и за рубежом. Сегодня призеры конкурса успешно развивают свои бренды, наиболее известные из них – Алена Ахмадуллина, Александр Терехов, Виктория Газинская, Кирилл Гасилин, Вардуи Назарян, Бессарион, Анастасия Задорина, Таша Строгая, Джемал Махмудов, Алексей Власов.

Иллюстрация предоставлена организаторами.