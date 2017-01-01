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В Москве пройдет XIV сезон выставки «Атмосфера творчества»

13.11.2017  22:43

Новогодняя выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби «Атмосфера творчества» состоится 7-10 декабря на Тишинке, сообщают организаторы.

Каждый гость выставки сможет принять участие в новогодних мастер-классах и своими руками сделать подарки к празднику для родных и близких, под руководством мастеров научиться создавать необычные новогодние игрушки для елки. А все материалы для творческого процесса можно будет приобрести в ярмарочной зоне.

Более 200 участников различной специализации представят материалы для творчества, новинки в мире рукоделия, а также готовые изделия и подарочные наборы.

География участников: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Ростов-на-Дону, Харьков и др.

Доброй традицией выставки стали «Атмосферные посиделки», где каждый желающий может поделиться своим опытом и получить полезные советы, необычные идеи от таких же увлеченных творчеством людей.

Программа мероприятий:

  • встреча с основательницей фабрики и бренда «Лента» Светланой Павловой;
  • мастер-класс «Трикотажная снежинка»;
  • раскраски по-взрослому с иллюстратором Даяной Джей;
  • конкурсы, розыгрыши и подарки для гостей выставки.

ООО «Атмосфера творчества» – компания по организации выставок, посвященных рукоделию и творчеству, которая занимается проектной деятельностью уже более четырех лет. На ее счету более 30 успешно проведенных мероприятий (выставка-продажа «Атмосфера творчества», выставка-продажа «Восточная коллекция», фестиваль «Творчество без границ», выставка-продажа «ЭкоСфера», фестиваль WoolArtFest, фестиваль «Пикник «Атмосфера творчества»).

Фотографии предоставлены организаторами.

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