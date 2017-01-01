В Москве вручат премии The Best Luxury Stores

В рамках The Best Luxury Stores 21 ноября в столичном Lotte Hotel соберутся лидеры fashion-рынка из 50 регионов России, сообщают организаторы.

Одна из ключевых задач мероприятия – ввести отраслевой знак качества, который будет выделять магазины, работающие в premium-сегменте.

«В этом году мероприятие будет проводиться уже второй раз. Оно будет гораздо масштабнее, чем первое. Никогда ранее такое количество представителей бизнеса и модных экспертов не собиралось вместе, чтобы обсудить и решить профессиональные вопросы, среди которых: как оптимизировать закупки коллекций, минимизируя вложения и увеличивая результат; как работать с новыми потребностями целевой аудитории, которая уходит от «тяжелого» люкса; как создать корпоративную культуру внутри компании для достижения долгосрочного успеха и многие другие. Впервые в истории отечественного fashion-ритейла на одной площадке будут присутствовать более 500 владельцев бизнеса из 50 регионов РФ. В прошлом году по итогам The Best Luxury Stores более 40% участников нашли деловых партнеров и заключили выгодные сделки», - рассказала организатор мероприятия, президент Союза русских байеров Елена Бугранова.

В этом году, так же, как и в прошлом, мероприятие будет состоять из двух частей. Первая часть – дискуссионная – с 10.30 до 17.00. В качестве спикеров в ней примут участие такие значимые эксперты мира моды, как Александр Шумский (MBFW Russia, Национальная Палата Моды), Александ Бичин (Aizel), Алена Долецкая и другие.

Вторая часть – торжественная. Начало в 19.30. В рамках гала-ужина состоится вручение премии The Best Luxury Stores Award, или «100 лучших бутиков России». В прошлом году статуэтку получили Алла Вербер, фэшн-директор Торгового дома ЦУМ и вице-президент Mercury Russia, торговый дом Весна, Boutique №7, Aizel и многие другие. В этом году среди претендентов: ЦУМ (Москва), Aizel (Москва), Babochka (Санкт-Петербург), VIP (Казань) и т.д.

Также во время торжественной части для гостей будут организованы модные показы.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, с каждым годом премия будет всемасштабнее. Проведение подобных мероприятий - это практически единственный способ объединить российских ритейлеров и сформировать влиятельное профессиональное сообщество», - считает Елена Бугранова.