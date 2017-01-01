В Москве выберут «Топ-модель России 2017» и «Топ-модель Plus 2017»

Финал всероссийского конкурса «Топ-модель России 2017» и «Топ-модель Plus 2017» состоится 21 ноября в Korston Club Hotel, сообщают организаторы.

Впервые за 7 лет работы по проведению всероссийских конкурсов красоты компания Alex Group решила изменить принципы и сделать два конкурса в одном. Главная задача конкурса - установить свои российские стандарты красоты Модели и определить лучшую из лучших в 2017 году.

Конкурс «Топ-модель России 2017» и «Топ-модель Plus 2017» нацелен на выявление и поддержку начинающих моделей со всей страны.

Все участницы получат ценные подарки от организаторов и партнеров конкурса, контракты от рекламных и других компаний. А две победительницы в номинации «Топ Модель России 2017» и «Топ Модель Plus 2017» - помимо всего прочего, возможность принимать участие в конкурсе «Мисс СНГ 2017» в Ереване с 28 ноября по 10 декабря.

Гостей события ждет костюмированное шоу с участием артистов, танцоров, а также показ от Вадима Мерлиса.

Среди приглашенных медийных персон: Братья Сафроновы, Анна Калашникова, Елена Борщева, Эдуард Каневский, Юлия Шилова, Аврора, Наталья Толстая, Юлия Беретта, Геннадий Горбачев, Сами Насери, Алексей Куличков, Алексей Самсонов, Михаил Дорожкин, Жанна Эппле, Роман Рябцев, Макс Гор, Кристина Белова, Нина Торшина, Франческа Чаоппи, Юрий Черданцев, Олеся Шикун, Наталья Соловей, Юлия Лебеда, Алена Валенсия, Юлия Berg, Art Deco Dance, шоу-балет «Элит–S».

Ведущие:VJ Арчи, Катя Гусева.

Организатор: Продюсерский центр Alex Group («Российская красавица», «Топ-модель России», «Топ-модель Plus», «Юная российская красавица» «Мисс СНГ»), Александр Абдулимов, Ольга Шумилова, Алена Захарчук, Георгий Жуков, Маргарита Гусева.

Иллюстрация предоставлена организаторами.