XVIII Открытый фестиваль молодых художников и модельеров «НаМОДнение» будет проходить в Мурманском областном художественном музее 22 и 23 апреля, сообщают организаторы.

В 2017 году в фестивале примут участие 15 творческих коллективов из городов и поселков Мурманской области: Мурманска, Кировска, Колы, Ковдора, Снежногорска, Североморска, Апатитов, Коашвы, Кольского района и Петрозаводска. Это молодые художники-модельеры, модели, парикмахеры, визажисты и руководители творческих коллективов.

Фестиваль состоит из трех конкурсов:

«Откровение»: для начинающих модельеров, творческих коллективов театров мод, студий конструирования и дизайна одежды учреждений общего и дополнительного образования до 18 лет;

Art couture: для обучающихся и студентов профессиональных образовательных учреждений, для молодых профессиональных художников-модельеров, дизайнеров одежды до 30 лет;

конкурс эскизов «Лучшая графическая работа».

В каждом конкурсе объявлены номинации; жюри определит победителей, которые награждаются дипломами и призами. Помимо этого, жюри определит обладателей специальных дипломов в конкурсах манекенщиц, визажистов, парикмахеров и обладателей двух Гран-при фестиваля — в конкурсах «Откровение» и Art couture.

В этом году на площадке фестиваля учреждается специальная номинация «Культурный диалог»: кандидатами на победу станут участники конкурсов «Откровение» и Art couture, творчески раскрывшие тему сохранения культуры и самобытности народов России, а также укрепления особенностей материальной и духовной культуры жителей Кольского Севера.

Победители фестиваля получат приглашение на участие в 39-ом Международном конкурсе молодых дизайнеров одежды «Экзерсис» (г. Москва), который пройдет 29 августа 2017 года в рамках 49-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром».

Организаторами фестиваля традиционно выступают Правительство Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Мурманский областной художественный музей и Мурманское областное общественное отделение Союза художников России.

Афиша предоставлена организаторами фестиваля.