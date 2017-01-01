В музее ивановского ситца начала работу выставка «Вячеслав Зайцев. Экспромт»

21.11.2017 07:06

В рамках XXV международного «Текстильного салона» в музее ивановского ситца была открыта выставка «Вячеслав Зайцев. Экспромт», говорится в сообщении администрации региона.

Свои работы представил кутюрье, почетный гражданин Парижа и Иванова Вячеслав Зайцев.





В экспозиции представлены ансамбли для вечера. «Шелк предоставляет дизайнеру огромные возможности в создании любых объемных вещей - платья длиной до середины икры с огромным клешем, роскошные баллоны и пышные юбки. Сочетание классики с романтикой рождает образ современной элегантности. Современное прочтение традиций варьируется в коллекции от предельно консервативного до изысканно-спортивного, романтичного, вальяжного. В изделиях присутствует как рафинированная классика с деликатным вторжением утонченного романтизма и фольклора, так и игра с разрушением стереотипов в форме, деталях. Представлен довольно широкий набор цветов и вариаций с неоднозначными по фактуре и декору тканями», – отмечается в сообщении.