Открытие второго сезона Fashion-Management-2017 состоялось в столице Сибири 28 февраля, сообщают организаторы.

Форум Fashion-Management – это проект, направленный на объединение предприятий легкой промышленности со специалистами модной индустрии дизайнерами, имидж-стилистами, швеями, конструкторами, фотографами и даже маркетологами.

До 28 марта будет вестись набор участников Форума. В течение 9 месяцев дизайнеры, имидж-стилисты, швеи, конструкторы будут разрабатывать по заданию швейных предприятий коллекции дизайна одежды, обуви, аксессуаров для внедрения в промышленное производство. А в ноябре 2017 года состоится Гала-показ разработанных коллекций.

Форум первого сезона показал, что:

проект ориентирован на поддержку и развитие предприятий легкой промышленности среднего и малого значения,

направлен на снижение зависимости от импорта в отрасли,

проект помогает придать специалистам бизнеса моды уверенность в правильности выбранных профессий, престиже и востребованности их специальностей на рынке модной индустрии,

дает возможность российским потребителям приобретать продукцию легкой промышленности достойного уровня, выпущенную в России.

В 2016 году в рамках Форума специально по заказу и техническим заданиям лучших производственных предприятий Новосибирска, таких как Федеральная сеть «Обувь России», фабрика сумок «Саломея», компании регионального значения Diana, Luxury plus, компания по производству изделий из меха и кожи «Лаборатория имиджа», компания «Семицвет-тики», дизайнерами из 10 городов России и Зарубежья были разработаны коллекции одежды, обуви, сумок для внедрения в промышленное производство.

А 2 декабря 2016 года на Гала-показе были определены победители Конкурса коллекций.

Ими стали:

1 место – дизайнер Елена Канина, имидж-стилист Ольга Озарко. Номинация Деловая одежда, разработанная для компании Diana.

2 место – дизайнер Мария Сякина и имидж-стилист Рустам Бегматов. Номинация Школьная форма, разработанная для компании Diana.

3 место – дизайнер Дмитрий Шитиков и имидж-стилист Каролина Рыбакова. Номинация Обувь, разработанная для компании «Обувь России».

На данный момент 12 коллекций уже проходят адаптацию и запускаются в производство на предприятиях. Весной-летом 2017 года жители Новосибирска и других городов увидят на прилавках магазинов результат совместной работы предприятий легкой промышленности с дизайнерами и имидж-стилистами.

В сезоне 2017 года работу участников Форума Fashion-Management будут курировать профильные вузы и колледжи из Москвы Санкт-Петербурга, Челябинская, Владивостока, Красноярска и, конечно же, Новосибирска. На базе учебных заведений участники пройдут Курсы повышения квалификации с выдачей документа о дополнительном образовании.После чего выйдут на этап разработки коллекций.

Организатор Форума – Лига профессиональных имиджмейкеров – сообщество профессионалов в области имиджмейкинга. Является представительством по СФО Лиги профессиональных имиджмейкеров (г. Москва).

«Мы убеждены, что прикладной характер проекта с элементами конкурсного движения имеет очень важное значение для становления деловых отношений между предприятиями легкой промышленности с дизайнерами, имидж-стилистами, швеями, конструкторами, фотографами, журналистами, pr-специалистами. И в этом взаимодействии нет проигравших, здесь выигрывают все!», – говорит руководитель оргкомитета Форума, генеральный директор Регионального представительства Лиги профессиональных имиджмейкеров по СФО Елена Сухина.

Форум Fashion-Management проводится при поддержке Министерства экономического развития Новосибирской области, Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, а также Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска.

Фотография предоставлена организаторами.