|
|
В Новосибирске стартовал II Международный форум бизнеса моды Fashion-Management-2017
28.02.2017 23:27
Открытие второго сезона Fashion-Management-2017 состоялось в столице Сибири 28 февраля, сообщают организаторы.
Форум Fashion-Management – это проект, направленный на объединение предприятий легкой промышленности со специалистами модной индустрии дизайнерами, имидж-стилистами, швеями, конструкторами, фотографами и даже маркетологами.
До 28 марта будет вестись набор участников Форума. В течение 9 месяцев дизайнеры, имидж-стилисты, швеи, конструкторы будут разрабатывать по заданию швейных предприятий коллекции дизайна одежды, обуви, аксессуаров для внедрения в промышленное производство. А в ноябре 2017 года состоится Гала-показ разработанных коллекций.
Форум первого сезона показал, что:
В 2016 году в рамках Форума специально по заказу и техническим заданиям лучших производственных предприятий Новосибирска, таких как Федеральная сеть «Обувь России», фабрика сумок «Саломея», компании регионального значения Diana, Luxury plus, компания по производству изделий из меха и кожи «Лаборатория имиджа», компания «Семицвет-тики», дизайнерами из 10 городов России и Зарубежья были разработаны коллекции одежды, обуви, сумок для внедрения в промышленное производство.
А 2 декабря 2016 года на Гала-показе были определены победители Конкурса коллекций.
Ими стали:
1 место – дизайнер Елена Канина, имидж-стилист Ольга Озарко. Номинация Деловая одежда, разработанная для компании Diana.
2 место – дизайнер Мария Сякина и имидж-стилист Рустам Бегматов. Номинация Школьная форма, разработанная для компании Diana.
3 место – дизайнер Дмитрий Шитиков и имидж-стилист Каролина Рыбакова. Номинация Обувь, разработанная для компании «Обувь России».
На данный момент 12 коллекций уже проходят адаптацию и запускаются в производство на предприятиях. Весной-летом 2017 года жители Новосибирска и других городов увидят на прилавках магазинов результат совместной работы предприятий легкой промышленности с дизайнерами и имидж-стилистами.
В сезоне 2017 года работу участников Форума Fashion-Management будут курировать профильные вузы и колледжи из Москвы Санкт-Петербурга, Челябинская, Владивостока, Красноярска и, конечно же, Новосибирска. На базе учебных заведений участники пройдут Курсы повышения квалификации с выдачей документа о дополнительном образовании.После чего выйдут на этап разработки коллекций.
Организатор Форума – Лига профессиональных имиджмейкеров – сообщество профессионалов в области имиджмейкинга. Является представительством по СФО Лиги профессиональных имиджмейкеров (г. Москва).
«Мы убеждены, что прикладной характер проекта с элементами конкурсного движения имеет очень важное значение для становления деловых отношений между предприятиями легкой промышленности с дизайнерами, имидж-стилистами, швеями, конструкторами, фотографами, журналистами, pr-специалистами. И в этом взаимодействии нет проигравших, здесь выигрывают все!», – говорит руководитель оргкомитета Форума, генеральный директор Регионального представительства Лиги профессиональных имиджмейкеров по СФО Елена Сухина.
Форум Fashion-Management проводится при поддержке Министерства экономического развития Новосибирской области, Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, а также Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии г. Новосибирска.
Фотография предоставлена организаторами.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте