На ярмарке мастеров, проходящей в ТРЦ «Аура» с 13 по 16 апреля, представлены традиционные для Пасхи сувениры и сладости, а также мыло, авторские украшения и другие товары ручной работы, сообщают организаторы.

Модницам адресованы дизайнерские украшения ручной работы, оригинальные головные уборы и вязаные палантины с авторским рисунком, любителям натуральной косметики – органическое мыло и египетские аромамасла. Кроме того, на «Пасхальной» ярмарке представлены картины из алмазной мозаики, интерьерные куклы и гончарные изделия, игрушки и картины-раскраски для детей, портмоне из натуральной кожи для мужчин, открытки, альбомы и блокноты, выполненные в технике «скрапбукинг».

«Сибирский Арбат» - пространство, объединяющее всех ремесленников Сибири. С 2008 года под брендом «Сибирский Арбат» в Новосибирске и Новосибирской области проходят ярмарки мастеров, на которых представлены лучшие работы сибирских умельцев.

Торгово-развлекательный центр «Аура» — четырехэтажный комплекс для шоппинга, досуга и отдыха всей семьей. Открыт в 2011 году. Занимает первое место в рейтинге «Топ крупнейших ТЦ/ТРЦ Новосибирска» по версии издания «Деловой квартал». На 150 тыс. кв. м находятся 160 магазинов, 19 ресторанов и кафе, три детских площадки, кинотеатр и парк развлечений. Якорные арендаторы — продуктовый гипермаркет «О’кей», гипермаркет бытовой техники и электроники Media Markеt, многозальный кинотеатр «Формула кино» и развлекательный центр «Космик».

Иллюстрация предоставлена организаторами.