Рождественская ярмарка Art & Handicraft открылась на втором этаже ТРЦ «Аура» 23 декабря и продлится до 30 декабря, сообщают организаторы.

В рамках проекта Art & Handicraft дизайнеры и мастера хендмейда представляют широкий ассортимент необычных вещей ручной работы.

Гости ярмарки могут подобрать для себя дизайнерскую одежду, сумки из текстиля, авторские аксессуары из экокожи, а также украшения из стекла, бисера, в стиле стим-панк. Детей порадуют текстильные handmade куклы и игрушки, а также персонажи из полимерной глины и эпоксидной смолы. На ярмарке можно найти подарки на любой вкус и кошелек - домашнее мыло ручной работы, изделия из стекла, металла ручной работы, сувениры из дерева и картона и предметы интерьера в стиле Loft & Eco.

Также на Art & Handicraft представлены сладости, подарочный шоколад и рождественские имбирные пряники.

Торгово-развлекательный центр «Аура» — четырехэтажный комплекс для шоппинга, досуга и отдыха всей семьей. Открыт в 2011 году. Занимает первое место в рейтинге «Топ крупнейших ТЦ/ТРЦ Новосибирска» по версии издания «Деловой квартал». На 150 тыс. кв. м находятся 160 магазинов, 19 ресторанов и кафе, три детских площадки, кинотеатр и парк развлечений. Якорные арендаторы — продуктовый гипермаркет «О’кей», гипермаркет бытовой техники и электроники Media Markеt, многозальный кинотеатр «Формула кино» и развлекательный центр «Космик».

Фотография предоставлена организаторами.