06.10.2017 07:00

В российских регионах на территориях опережающего развития начнут работать несколько швейных и обувных предприятий, сообщает агентство Regnum.

Постановление о создании четырёх территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях, подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.

Так, в числе прочих предприятий в ТОР Удмуртии будет создано производство обуви, а в Тутаеве Ярославской области запустят работу новых швейных фабрик.

Открытие производств направлено на снижение зависимости городов от градообразующих предприятий и улучшения условий жизни. Правительство ожидает, что в четырех регионах будет создано около шести тысяч рабочих мест.