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В новых российских ТОР появятся предприятия легпрома

06.10.2017  07:00

В российских регионах на территориях опережающего развития начнут работать несколько швейных и обувных предприятий, сообщает агентство Regnum.

Постановление о создании четырёх территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Мордовии, Удмуртии, Ярославской и Саратовской областях, подписал глава правительства России Дмитрий Медведев.

Так, в числе прочих предприятий в ТОР Удмуртии будет создано производство обуви, а в Тутаеве Ярославской области запустят работу новых швейных фабрик.

Открытие производств направлено на снижение зависимости городов от градообразующих предприятий и улучшения условий жизни. Правительство ожидает, что в четырех регионах будет создано около шести тысяч рабочих мест.

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