|
|
В Оренбурге арестованы меховые изделия на сумму 675 тыс. рублей
21.03.2017 23:06
За отсутствие маркировки у индивидуальных предпринимателей в Оренбурге изъята меховая продукция стоимостью 675 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
В результате проверки, проведенной управлением Роспотрбнадзора Оренбургской области на рынках «Локомотив» и «Центральный» возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. Причиной послужило отсутствие маркировки на меховых изделиях. В реализации находились пальто и полупальто из меха норки, кролика, овчины с этикетками, не соответствующими требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности».
В результате арестовано 16 пальто, полупальто и жилетов на сумму 675 тыс. рублей.
Дела будут переданы в суд.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте