21.03.2017 23:06

За отсутствие маркировки у индивидуальных предпринимателей в Оренбурге изъята меховая продукция стоимостью 675 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

В результате проверки, проведенной управлением Роспотрбнадзора Оренбургской области на рынках «Локомотив» и «Центральный» возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. Причиной послужило отсутствие маркировки на меховых изделиях. В реализации находились пальто и полупальто из меха норки, кролика, овчины с этикетками, не соответствующими требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности».

В результате арестовано 16 пальто, полупальто и жилетов на сумму 675 тыс. рублей.

Дела будут переданы в суд.