04.05.2017 07:02

По предварительным данным статистики Федеральной таможенной службы (ФТС), в январе – марте 2017 года импорт текстильных изделий и обуви из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении вырос на 7,5%, до 966,8 млн долларов.

Среди текстильных изделий и обуви выросли закупки химических нитей на 31,9%, трикотажного полотна – на 29,7%, текстильных материалов – на 23,3%, готовых текстильных изделий – на 22,6%, химических волокон – на 19%, текстильной одежды – на 17%, хлопка – на 13%, трикотажной одежды – на 9,3%, тогда как импорт обуви сократился на 11,9%.

При этом импорт товаров химической промышленности увеличился за счет роста закупок фармацевтической продукции на 37,3%, мыла и синтетических моющих средств – на 22,9%, парфюмерно-косметических товаров – на 20,2%.

В марте 2017 года относительно марта 2016 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 18,3%. При этом наблюдался рост поставок текстильных изделий и обуви на 22,7%, химической продукции – на 21,7%.

Среди товаров химической промышленности увеличился импорт фармацевтической продукции на 39,1%, парфюмерно-косметических товаров – на 30,6%, мыла и синтетических моющих средств – на 8%.

В группе текстильных изделий и обуви в марте 2017 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года выросли закупки трикотажного полотна в 1,7 раза, трикотажной одежды – на 29,1%, текстильной одежды – на 27,5%, обуви и химических волокон – на 22,4%, готовых текстильных изделий – на 14,5%, химических нитей – на 11,5%, текстильных материалов – на 5,4%. При этом ввоз хлопка уменьшился на 7,8%.

В целом в январе – марте 2017 года импорт товаров из дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 39 917,2 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 23,2% . В марте 2017 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 15 666,7 млн долларов и по сравнению с февралем 2017 года увеличился на 20,8%.