30.01.2017 23:23

Школьники Пскова смогут получить дополнительное швейное и дизайнерское образование в рамках проекта «Большое будущее», сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Сегодня, 30 января, в Пскове начал работу проект «Большое будущее». Его инициаторами выступили дизайнер Алина Герман и супруга губернатора региона Кира Турчак.

В рамках проекта 25 школьников смогут получить дополнительное образование по швейному делу, дизайну и различным творческим направлениям в искусстве. Алина Герман планирует сама вести часть мастер-классов и лекций, а также привлекать известных деятелей данной сферы, в том числе приглашать с лекциями итальянских портных. Помощь в реализации обучения обещали оказать представители швейной фабрики «Славянка». От предприятия будут предоставлены производственные площади.

«Каждый из вас получит старт в своей жизни для того, чтобы дальше двигаться в том направлении, которое каждый для себя выберет. Кто-то потом придет работать на швейное производство, кто-то из вас, безусловно, станет лучшим дизайнером в нашей стране, а кто-то — педагогом, врачом. Самое главное, что за эти полтора года вы обретете друзей и получите базовую профессию», - сказал губернатор Псковской области Андрей Турчак, присутствующий на открытии новых классов.