Организаторами XI конкурса на соискание премии «Мода России», который состоится 30 августа 2017 года, выступают акционерное общество «Рослегпром» и выставочная компания «РЛП-Ярмарка».

Премия «Мода России» – единственный российский проект, где присуждается высокая награда за профессиональные и творческие достижения в области моды и дизайна в России за коллекции, готовые к тиражированию.

Победитель в каждой номинации Конкурса награждается авторской статуэткой «Подиум». Специальная премия авторская статуэтка «Булавка» вручается за высокий коммерческий потенциал коллекции.

Номинации конкурса – «линия женской одежды», «линия женской верхней одежды», «линия мужской одежды», «линия одежды для молодежи», «линия одежды для спорта и отдыха», «линия верхнего трикотажа», «линия нижнего белья», «линия детской одежды», «линия школьной одежды», «линия изделий из меха и кожи», «линия головных уборов и аксессуаров», «линия обуви».

Срок подачи заявок – до 10 июля 2017 года.

За десять сезонов обладателями премии «Мода России» стали 53 компании из России, Кыргызстана, Белоруссии и Узбекистана. Среди победителей как известные бренды, «тяжеловесы» в мире моды Вячеслав Зайцев и Ирина Крутикова, так и совсем молодые торговые марки.

За эти годы конкурс на соискание премии «Мода России» стал широко известен в России и за ее пределами, и все чаще компании выбирают проект «Мода России», проходящий в рамках крупнейшей национальной выставки в области индустрии моды «Текстильлегпром», для продвижения своего бренда.

Председатель Экспертного совета конкурса Ирина Ашкинадзе считает, что «Мода России» является уникальным маркетинговым инструментом, благодаря которому об успехах участников узнают миллионы».

В Экспертный совет конкурса «Мода России» в разные годы входили руководители и специалисты Московского Дома моды Вячеслава Зайцева, бренда «Ирина Крутикова», Группы компаний «Детский мир», Магазинов модной одежды Fashion House, Корпорации Beneton Grou, Конструкторского бюро Borgman (Германия), D&B international (Израиль), корпорации Sela, торговой сети магазинов «Вещь!» /Today, Fashion Consulting Group; редактора журналов – «Ателье», «Индустрия Моды» и (ИД «Конлига Медиа»), Модный magazine (ЗАО «Аргументы и факты»), Fashion Collection и др.

Партнеры проекта «Мода России» – НПО «Грация», Компания «Юнсен» (ТМ FITSYSTEM, LOKKER), Сервисный Интернет-портал «Сарафан24.ру.», Дизайн-студия «Нить Ариадны», Проект «Свободные художники Петербурга», Компания Selya и др.

Информационные партнеры проекта «Мода России» – Информационное агентство «РИА Мода», журнал «Ателье» и интернет-проект ModaNews.ru (ИД «Конлига Медиа»), Модный magazine (ЗАО «Аргументы и факты»), FMD, «Модная Россия», «Российский деловой реестр», «Сарафан 24.ру», Moda24/7, PROfashion, ProCapitaliSt, FashionUnited, FashionEducation, «Модное белье» и др.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой выставочной компании «РЛП-Ярмарка».