Открытый городской проект «Территория моды - 2017» будет проходить в Санкт-Петербурге впервые – с 13 по 16 марта, сообщают организаторы.

I Международная биеннале «Территория моды - 2017» проводится в рамках XXIII Международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла». Это объединение молодых и талантливых дизайнеров из разных регионов в творческое сообщество; выставка, в которой между коллекциями дизайнеров будут прослеживаться диалоговые и культурные связи. При формировании экспозиции в концертном зале Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна на одной территории будут созданы «цепочки взаимосвязи Моды». Таким образом, биеннале станет самостоятельным объектом, изучая который можно проследить и исследовать культуру разных стран и этносов, увидеть будущие тенденции и тренды, открыть для себя новые горизонты Моды.

Каждый год конкурс «Адмиралтейская игла» предлагает новый формат события. 2017-й год не стал исключением. Кроме открытой для всех горожан и гостей города выставки-показа, объявлена новая номинация – конкурс модной иллюстрации. В рамках экспозиции будут презентованы авторские эскизы и зарисовки «скетчи» будущих коллекций.

Также зрителей ждет немало сюрпризов от молодых и известных дизайнеров со всего мира.

Участниками этого года стали молодые дизайнеры из разных городов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Ижевска, Краснодара, Архангельска, Великого Новгорода, Владивостока, Волгограда, Воронежа, Грозного, Иваново, Кирова, Курска, Красноярска, Новосибирска, Орла, Пензы, Ростова-на-Дону, Саратова, Севастополя, Улан-Удэ, Шахты, Якутска, а также из Белоруссии, Польши, Казахстана, Венгрии и Японии.

Оценивать коллекции будут руководители и представители модных домов, университетов дизайна из России, стран ближнего и дальнего зарубежья: Италии, Франции, Венгрии, Японии, Китая, Дании.

Номинации конкурса: Pret-A-Porter Sport de style, Pret-A-Porter Diffussion, Pret-A-Porter De Luxe, Avant-garde, «Мехобум», «Детская одежда», «Обувь и аксессуары», конкурс модной фотографии «Фэшн пиксель», конкурс иллюстрации «Мода на вырост».

Организатор, учредитель и генеральный спонсор – Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Конкурс проводится при поддержке Минобрнауки РФ.

Обладатель Гран-при получит 500 000 рублей.

Победители во всех номинациях смогут пройти стажировки в ведущих университетах, модных домах: Креативное тренд-бюро Carlin, Пушной аукционный Дом Kopenhagen Fur, Bunka University, Модный дом Марины Морозовой, Международная выставка пряжи Filo, Domus Academy, NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano, Модный шелковый дом Brochier, Академия стиля Александра Белова, European Fashion Union, Donghua University.

Программа мероприятий:

13 марта: регистрация участников конкурса.

14 марта: открытие Международного биеннале «Территория моды», начало в 18:00, вход свободный.

15 марта: мастер-классы от ведущих специалистов модной индустрии с 11:00 до 18:30, регистрация на сайте www.iglagesign.ru.

16 марта: финальный гала-показ. Начало в 18:30.



Иллюстрация предоставлена организаторами.