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В рамках благотворительной акции «Участвуйте!» дети из неблагополучных семей получили 740 тыс. новогодних подарков

26.01.2017  07:08

В рамках благотворительной акции «Участвуйте!», которую традиционно организует «Детский мир», дети из неблагополучных семей получили 740 тыс. новогодних подарков.

Как говорится в сообщении ритейлера, в акции приняли участие порядка 700 тыс. человек в 160 городах страны. Всего было собрано около 740 тыс. подарков: новогодние игрушки, подарочные наборы с конфетами, конструкторы, пазлы, аксессуары для активного отдыха на улице и многое другое.

С 15 ноября по 31 декабря 2016 года любой желающий мог принести подарки для детей с трудной судьбой и оставить их в манежах около касс. «По итогам акции мы передали подарки свыше 200 тыс. сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья и ребятам из многодетных семей. Под опекой компании находятся уже 500 социальных учреждений по всей стране, для наших благополучателей каждая акция – это существенная помощь. Мы выражаем благодарность всем нашим покупателям, поддержавшим добрую инициативу», - отметила Надежда Киселева, начальник управления по связям с общественностью ГК «Детский мир».

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