Тема новейших тенденций и методов продвижения в социальных сетях в области fashion-индустрии была рассмотрена в третий день Международного форума моды, сообщают организаторы.

Одним из звездных гостей Форума в этот день оказалась известная модель, инстаграм-блогер с полутора миллионами подписчиков, 1-я вице-мисс Россия 2014 Анастасия Волконская-Решетова, которая провела лекцию «Современные тренды продвижения Instagram в fashion-мире, или Выход из онлайна в офлайн», в рамках которой рассказала о своем проекте In.Hype, книге «Сегодня я проснулась другой» и о современных тенденциях в области инстаграм-продвижения.