Международный форум моды (МФМ) будет проходить в Санкт-Петербурге с 1 по 4 ноября и соберет лидеров индустрии, производителей, дизайнеров и популярных спикеров, сообщают организаторы.

Форум состоится под патронатом Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства Санкт-Петербурга. На открытии ожидаются статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов и глава Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Евгений Рыжов, а также Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев.

Международный форум моды объединит на одной площадке талантливых дизайнеров, экспертов и гостей из России, ближнего и дальнего зарубежья. МФМ ориентирован на различные категории слушателей, в числе которых специалисты отрасли из разных стран мира, коммерсанты, дизайнеры, студенты профильных вузов, представители государственной власти.

МФМ состоит из трех блоков: образовательного, практического и культурно-развлекательного. На протяжении всех дней форума будут обсуждаться актуальные вопросы производства, технологий и дизайна, образования и продвижения в модной индустрии. Насыщенная четырехдневная программа включит в себя панельные дискуссии, лекции, выступления ведущих специалистов в области моды, мастер-классы, дебаты, круглые столы и выступления в формате TED Talks.

Уже в первый день Министерство промышленности и торговли РФ проведет панельную дискуссию «Здесь и сейчас: Новое окно возможностей для создания новых брендов», а также впервые в режиме живого общения презентует новую версию Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года: разработчики и руководство Минпромторга России объяснят, чем руководствовались при ее создании и какие принципиально новые направления может взять легкая промышленности в России, а участники напрямую зададут вопросы. Среди участников дискуссии – ведущие ритейлеры и предприятия легкой промышленности, консалтинговые организации и другие представители fashion-индустрии.

Кроме того, Министерство промышленности и торговли РФ считает, что такие мероприятия, как Форум должны стать площадкой для разрешения проблемных вопросов, а также освещения развивающихся и успешно реализуемых проектов в легкой промышленности.

В рамках Форума предприятиям предлагается выступить в формате TED Talks «Успех предприятий и регионов. Планы по развитию». Дискуссия на тему «Достижение целей. Механизмы оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Увеличение доли российской продукции как на внутреннем рынке, так и стимулирование ее вывода на внешние» направлена на разрешение основных вопросов предприятий и дизайнеров по данной тематике, налаживанию коммуникации с Федеральными органами исполнительной власти, банковскими и небанковскими финансовыми корпорациями, а также агентствами в чью деятельность входят вопросы развития малого и среднего предпринимательства».

В последующие дни будут обсуждаться не менее актуальные для зарождающейся российской fashion индустрии темы и кейсы, такие, как «Роль образования в появлении новых мировых имен в области моды» на примере историй успешных выпускников, востребованных на мировой арене»; «Брендинг в мире fashion. Как продвигать модную марку? Мировой опыт и отечественные практики»; «Будущее PR и SMM» и другие актуальные и острые вопросы мира моды в индустриальном контексте. Будут рассмотрены существующий опыт сотрудничества производителей и дизайнеров, механизмы оказания государственной поддержки, современные PR инструменты в сфере fashion.

С 1 по 3 ноября в рамках Форума будет действовать «Креативное бюро Faberlic» – «инкубатор», который объединит молодых модельеров, представляющих fashion tech старт-апы. Также все дни Форума будет функционировать pop-up store, эффектно оформленный в концепции fashion лабиринта, где можно будет познакомиться с молодыми перспективными модными брендами, такие как Noel Concept, Cute, Nnedre, Otocyon, Bat Norton, Arny Praht, Yana Segetti и другие новые имена.

Среди заявленных участников и гостей деловой программы Форума – Эндрю Айби (Andrew Ibi), преподаватель Kingston University (Лондон, Великобритания), директор магистерской программы Retail и руководитель учебного курса по направлению Fashion, Анна-Кайса Аувинен, директор Ассоциации моды и текстильной промышленности Финляндии, Хайо Сол (Hayo Sol) (Амстердам, Нидерланды), художник, которого в сфере искусства называют «Ван Гогом поп-арта» и наследником Энди Уорхола, Андрей Бурматиков (fashion-директор Faberlic), Елена Онишко, основатель исследовательской лаборатории инновационных материалов DesignMind, знаменитый российский дизайнер Виктория Андриянова, чьи коллекции известны и в России, и в Европе, дизайнер Артем Кривда, популярность которого в сети Интернет измеряется сотнями публикаций/ссылок и многие другие.

Все дни Международного форума моды будут сопровождаться развлекательной программой: модными показами и afterparties.