Открытая лекция профессора Давиде Петраролли из итальянского института моды Instituto Maragnoni на тему «Проактивные бренды: критичный подход» пройдет в Риге 26 октября, сообщают организаторы.

Instituto Maragnoni является одним из известнейших учебных заведений в мире, где можно получить образование в сфере модного бизнеса. На открытую лекцию в Риге приглашаются студенты факультетов моды всех учебных заведений и те, кто интересуются модой, участие – бесплатно.



На своей лекции в Риге профессор Давиде Петраролли из Instituto Maragnoni расскажет о новом феномене в сфере моды, который возник в результате трансформации подхода к творчеству современных дизайнеров, будет рассуждать о новой эре, созданной поколением миллениалов, о незаконченности и феномене повторного использования на примере Демны Гвасалиа и других, а также о случае «Борьбы Gucci против моды» и о том, как исторический бренд побуждает общество принять винтаж как определяющий стиль в будущем.



Во время своего визита в рамках Рижской недели моды профессор Петрароли также наградит одного из латвийских дизайнеров, участника Riga Fashion Week этого сезона, ценным призом – стипендией на 3-недельное обучение на летних курсах в институте Instituto Maragnoni в Милане. Проведение лекция Instituto Maragnoni в Риге и присуждение стипендии латвийскому дизайнеру, чье имя станет известно во время RFW, стали возможными благодаря поддержке Посольства Италии в Латвии.



27-ая Рижская неделя моды пройдет с 24 по 28 октября.