08.08.2017 07:14

В России может быть создан межрегиональный промышленный кластер предприятий легкой промышленности «Экип», сообщает Союзлегпром.

Тема обсуждалась на специальной сессии на площадке Минпромтогра с участием представителей министерства, аутдориндустрии из Москвы, Курской, Московской, Ростовской и Тульской областей, руководители инфраструктурных и исследовательских организаций.

По данным отраслевой организации, кластер станет межрегиональным, в него войдут предприятия, занимающиеся выпуском одежды, обуви для спорта и активного отдыха, туризма, работы в экстремальных условиях. В Минпромторге уже планируют запуск проектных сессий для формирования программы развития кластера «Экип».

Согласно докладу экспертов, российская аутдориндустрия обладает значительным потенциалом для развития и может стать одним из драйверов роста отечественной легкой промышленности. Участники также отметили, что федеральный промышленный аутдоркластер сможет способствовать развитию легкой промышленности, поскольку объединение интересов участников упростит решение ряда общесистемных задач, в том числе в области подготовки кадров, стандартизации и испытания готовой продукции.