3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиВ России начнет работать промышленный кластер предприятий легкой промышленности «Экип»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
II Moscow Licensing Summit пройдет в Москве 19 сентября 2017 года RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

В России начнет работать промышленный кластер предприятий легкой промышленности «Экип»

08.08.2017  07:14

В России может быть создан межрегиональный промышленный кластер предприятий легкой промышленности «Экип», сообщает Союзлегпром.

Тема обсуждалась на специальной сессии на площадке Минпромтогра с участием представителей министерства, аутдориндустрии из Москвы, Курской, Московской, Ростовской и Тульской областей, руководители инфраструктурных и исследовательских организаций.

По данным отраслевой организации, кластер станет межрегиональным, в него войдут предприятия, занимающиеся выпуском одежды, обуви для спорта и активного отдыха, туризма, работы в экстремальных условиях. В Минпромторге уже планируют запуск проектных сессий для формирования программы развития кластера «Экип».

Согласно докладу экспертов, российская аутдориндустрия обладает значительным потенциалом для развития и может стать одним из драйверов роста отечественной легкой промышленности. Участники также отметили, что федеральный промышленный аутдоркластер сможет способствовать развитию легкой промышленности, поскольку объединение интересов участников упростит решение ряда общесистемных задач, в том числе в области подготовки кадров, стандартизации и испытания готовой продукции.

Просмотров: 85
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1351 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте