Компания Uniqlo объявила о том, что старт продаж Uniqlo U сезона осень-зима 2017 в России состоится 20 октября.

Коллекция будет представлена в центральных магазинах Uniqlo в России: в обновленном «Uniqlo Атриум», «Uniqlo Охотный ряд», «Uniqlo Метрополис», «Uniqlo Европейский» в Москве и в обновленном «Uniqlo Галерея» в Санкт-Петербурге.

В дни запуска продаж, с 20 по 22 октября, в «Uniqlo Атриум» будут работать стилисты.

Это третья коллекция, созданная командой парижского проектно-исследовательского центра Uniqlo под руководством его Креативного директора Кристофа Лемера (Christophe Lemaire). В этом сезоне линия пополнится женским тренчем и мужским пальто Blocktech, а также спортивными пуховиками, изготовленными по новым технологиям, разработанным компанией Toray. Особого внимания заслуживают модели, созданные с помощью 3D U-Knit — метода изготовления трехмерного трикотажа с использованием технологии Wholegarment для улучшенной посадки по фигуре и большего комфорта.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах.

Фотография предоставлена компанией.