Открытие нового магазина Sela площадью 543 кв. м. состоялось 12 марта в центре Ростова-на-Дону, сообщает компания.

Магазин расположился по адресу: ул. Б. Садовая, д. 60 в стрит-формате. Здесь в полном объеме покупателям предлагается ассортимент одежды для женщин, мужчин и детей всех возрастов.

До этого бренд был представлен в ТЦ «Мега», ТЦ «Рио», ТЦ «Вавилон», на улице Пушкинская, д. 192/93, на Ворошиловском проспекте, д. 57, на Соборном переулке, д. 22.

Как сообщают представители Sela, Ростовская область - перспективный для развития регион, поэтому открытия магазинов там так важны для компании.

В ближайшее время в планы Sela входит открытие магазинов в Екатеринбурге, Омске, Челябинске и Новосибирске.

Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.

Фотография предоставлена компанией.