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В Ростове-на-Дону открылся седьмой собственный магазин Sela
13.03.2017 21:43
Открытие нового магазина Sela площадью 543 кв. м. состоялось 12 марта в центре Ростова-на-Дону, сообщает компания.
Магазин расположился по адресу: ул. Б. Садовая, д. 60 в стрит-формате. Здесь в полном объеме покупателям предлагается ассортимент одежды для женщин, мужчин и детей всех возрастов.
До этого бренд был представлен в ТЦ «Мега», ТЦ «Рио», ТЦ «Вавилон», на улице Пушкинская, д. 192/93, на Ворошиловском проспекте, д. 57, на Соборном переулке, д. 22.
Как сообщают представители Sela, Ростовская область - перспективный для развития регион, поэтому открытия магазинов там так важны для компании.
В ближайшее время в планы Sela входит открытие магазинов в Екатеринбурге, Омске, Челябинске и Новосибирске.
Sela — это одежда стиля casual для всей семьи. Компания основана в 1991 году.
Фотография предоставлена компанией.
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