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В Санкт-Петербурге открылся четвертый магазин сети Cozy Home
26.04.2017 10:42
Новый розничный магазин Cozy Home площадью 217 кв. м. открылся на втором этаже ТРЦ «Академ-Парк», сообщает компания.
В новом магазине, как и во всей сети, в ассортименте представлена линия одежды для сна и отдыха, домашний текстиль собственного производства, а также коллекция декоративных товаров для дома.
Итальянская компания Cozy Home появилась на российском рынке в 2015 году и активно развивается, открывая новые магазины. В настоящий момент их 10 – в Москве, 4 – в Санкт-Петербурге, 2 – в Казани, а также в Самаре и Чебоксарах. В мае планируется открытие первого магазина в Новосибирске.
Фотография предоставлена компанией.
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