Новый магазин сети товаров для активного отдыха «День сурка» расположился в торгово-развлекательном центре «Охта Молл» концерна SRV, сообщается в пресс-релизе компании.

Магазин занял около 300 кв. м. на втором этаже торгово-развлекательного центра.

Сеть магазинов «День сурка» предлагает обувь, одежду для отдыха на свежем воздухе, спортивную одежду, снаряжение для туризма, скалолазания и прочие товары для активного отдыха. Магазин в «Охта Молле» стал вторым в Петербурге. За счет большей площади он смог предложить расширенный ассортимент, так отдельная зона в торговом зале предусмотрена для поклонников экстремальных видов спорта.

Первый магазин «День сурка» открылся в Москве в 2003 году. Сейчас розничная сеть насчитывает семь магазинов в Москве и два в Санкт-Петербурге. В декабре новый магазин «День сурка»откроется в Красной Поляне в Сочи. Сеть планирует продолжить расширение в следующем году.

Балакирев Роман, Региональный руководитель розничного направления сети «День сурка»: «Для открытия нашего второго магазина в Петербурге мы выбрали «Охта Молл», так как нам понравилась концепция проекта, реализованная компанией SRV. Удачное местоположение недалеко от центра города, архитектурное решение здания, соблюдение принципов зеленого строительства, наряду с многофункциональностью комплекса, наличием культурной составляющей - все это соответствует нашей концепции ведения бизнеса».

Наталья Борец, Директор отдела аренды SRV: «Культурная столица России должна развиваться гармонично, поэтому магазин «День сурка» открылся в ТРЦ «Охта Молл» очень вовремя. Вместе со спортивным магазином «Декатлон» он не даст петербуржцам засидеться дома в новогодние праздники, согреет в морозные январские дни. А кого-то, возможно, вдохновит к покорению своей новой вершины».

«Охта Молл» открылся для покупателей в августе 2016 года. Общая площадь торгового комплекса составляет 140 тыс. кв. м, арендопригодная – 78 тыс. кв. м. Объект включает два подземных уровня, где расположился паркинг и гипермаркет, а также четыре наземных этажа, где разместились более 250 торговых представительств международных и российских брендов. Большое внимание в концепции проекта уделено реализации нестандартных креативных форматов – так, в «Охта Молле» открылся «Охта LAB» - первое культурно-образовательное пространство на территории торгового центра в России. Эксклюзивный брокер по сдаче помещений в аренду — компания JLL.

Фотография предоставлена компанией.