VI сезон благотворительного мероприятия «Барахолка fashion weekend» состоится 21-23 октября в «Лавке художника», сообщают организаторы.

Брендовые и дизайнерские вещи, которые модные бутики и монобрендовые магазины подарят «Барахолке» совершено бесплатно, гости мероприятия смогут забрать за доступную сумму, а все собранные средства пойдут на поддержку творческих мастерских «Перспектив» для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности.

Кроме того, на мероприятии также совершенно бесплатно профессиональные стилисты помогут всем желающим «собрать» свой уникальный образ, подобрать идеальный макияж и аксессуары.

Все средства, вырученные на масштабном благотворительном fashion-мероприятии города, будут перечислены в организацию «Перспективы», поддерживающую детей и молодых людей с множественными нарушениями развития. Благодаря гостям «Барахолки», ребята из Психоневрологического интерната №3 Петергофа смогут заниматься с педагогами в мастерских по рукоделию и керамике, театральной и арт-студиях.

Впервые «Барахолка fashion weekend» прошла в ноябре 2014 года в ЦИ «Невский, 8». За пять благотворительных распродаж «Барахолка fashion weekend» удалось собрать 1 172 231 рублей. Все собранные средства пошли также на программы помощи подопечным СПб БОО «Перспективы». Партнеры мероприятия помогают «Перспективам» организационно и информационно бесплатно.

Организаторами «Барахолка fashion weekend» выступают благотворительная организация «Перспективы», агентство [f]- PR и «Лавка художника» (Невский, 8).

Иллюстрация предоставлена организаторами.