Международный форум моды будет проходить в Центре дизайна Artplay SPb с 1 по 4 ноября, сообщают организаторы.

Форум состоится под патронатом Министерства промышленности и торговли РФ и Правительства Санкт-Петербурга. Масштабное инновационное мероприятие соберет лидеров индустрии моды, производственников, дизайнеров, популярных спикеров и звезд в рамках насыщенной деловой программы.

На форуме будет озвучено несколько ключевых вопросов, решение которых важно, как для уже действующих предприятий отрасли, так и для начинающих дизайнеров, рассматривающих возможности развития собственного бренда.

На панельной дискуссии «Здесь и сейчас: новое окно возможностей для создания новых брендов. Что может предложить Россия и способна ли она конкурировать за заказы мировых ретейлеров?» участники смогут обсудить потенциал отрасли, а в ходе презентации обновленной версии Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года — понять, какие принципиально новые направления может освоить легкая промышленность России. Создание дискуссионной площадки позволит не только ответить на актуальные вопросы, но и осветить развивающиеся и успешно реализуемые проекты в легкой промышленности (с 16:00 до 17:30 в формате TED — «Успех предприятий и регионов. Планы по развитию»).

Производителям и ретейлерам будет предоставлена возможность встретиться за столом переговоров и обсудить возможные направления совместной работы.