Международный фестиваль «Этномода IBEFF» состоится в Северной столице 11-12 ноября 2017 года, сообщают организаторы.

Фестиваль «Этномода IBEFF» - беспрецедентный для Петербурга проект, не только в сфере соединения моды с этностилем. Отдельная часть фестивальной программы – коллекции pret-a-porte, не связанные с этникой.

11 ноября: конкурсная программа для дизайнеров одежды и аксессуаров, специальные показы (зал научно-исследовательский Музея при Российской Академии художеств: Университетская наб., 17, Васильевский остров);

12 ноября: награждение и специальные показы, лекции, конкурс театров мод (зал культурного центра «Выборгская сторона»: ул. Смолячкова, 13).

В этом году в программе – показы молодых дизайнеров из разных регионов страны, а также из Польши, Киргизии, Великобритании. Звезда осенней сессии – дизайнер Дарья Разумихина (Москва – Лондон), которая представит свою новую коллекцию «Индиго». Самобытные молодые модельеры из Якутии, Киргизии, Польши встретятся с коллегами из Северо-Западного и Центрального регионов России, и каждый представит свое прочтение современной моды через призму близкой им по духу национальной культуры.Вход для зарегистрированных зрителей свободный. Регистрация продлится до 30 октября 2017 года.