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В Санкт-Петербурге пройдет осенняя сессия фестиваля «Этномода IBEFF»
17.10.2017 22:54
Международный фестиваль «Этномода IBEFF» состоится в Северной столице 11-12 ноября 2017 года, сообщают организаторы.
Фестиваль «Этномода IBEFF» - беспрецедентный для Петербурга проект, не только в сфере соединения моды с этностилем. Отдельная часть фестивальной программы – коллекции pret-a-porte, не связанные с этникой.
В этом году в программе – показы молодых дизайнеров из разных регионов страны, а также из Польши, Киргизии, Великобритании. Звезда осенней сессии – дизайнер Дарья Разумихина (Москва – Лондон), которая представит свою новую коллекцию «Индиго». Самобытные молодые модельеры из Якутии, Киргизии, Польши встретятся с коллегами из Северо-Западного и Центрального регионов России, и каждый представит свое прочтение современной моды через призму близкой им по духу национальной культуры.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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