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Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

В Санкт-Петербурге пройдет осенняя сессия фестиваля «Этномода IBEFF»

17.10.2017  22:54

Международный фестиваль «Этномода IBEFF» состоится в Северной столице 11-12 ноября 2017 года, сообщают организаторы.

Фестиваль «Этномода IBEFF» - беспрецедентный для Петербурга проект, не только в сфере соединения моды с этностилем. Отдельная часть фестивальной программы – коллекции pret-a-porte, не связанные с этникой. 


В этом году в программе – показы молодых дизайнеров из разных регионов страны, а также из Польши, Киргизии, Великобритании. Звезда осенней сессии – дизайнер Дарья Разумихина (Москва – Лондон), которая представит свою новую коллекцию «Индиго».

Самобытные молодые модельеры из Якутии, Киргизии, Польши встретятся с коллегами из Северо-Западного и Центрального регионов России, и каждый представит свое прочтение современной моды через призму близкой им по духу национальной культуры.
  • 11 ноября: конкурсная программа для дизайнеров одежды и аксессуаров, специальные показы (зал научно-исследовательский Музея при Российской Академии художеств: Университетская наб., 17, Васильевский остров); 
  • 12 ноября: награждение и специальные показы, лекции, конкурс театров мод (зал культурного центра «Выборгская сторона»: ул. Смолячкова, 13).
Вход для зарегистрированных зрителей свободный. Регистрация продлится до 30 октября 2017 года. 

Иллюстрация предоставлена организаторами.
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