Торговые центры «Мега» организуют весенние встречи с телеведущей Региной Тодаренко, сообщается в пресс-релизе компании.

8 апреля Регина Тодаренко ответит на вопросы гостей «Меги Белая дача» и «Меги Теплый стан», раздаст автографы всем желающим и споет свои новые песни. 14 апреля телеведущая посетит «Мегу Химки», где выберет ресторан, создавший самый яркий пасхальный арт-объект в «Меге».

Гости мероприятий смогут сделать совместные фотографии со звездой и получить модные советы от Регины.

Торговые центры «Мега» — проект компании Ikea Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью «Икеа» в России. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров «Мега». В состав всех торговых центров «Мега» входит магазин «Икеа». В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года) торговые центры «Мега» в России посетили 265 миллионов человек.

Фотография предоставлена компанией.