Очередной сезон специализированной выставки товаров легкой и текстильной промышленности «Мода и Стиль. Казань - Осень» состоится 15-19 ноября в выставочном центре «Казанская ярмарка», сообщают организаторы.

В этом году в выставке принимают участие более 100 компаний из 12 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья, которые представят широкий ассортимент товаров сезона осень – зима 2017/2018: одежду для взрослых и детей (куртки и плащи, женские пальто, детские комбинезоны; костюмы, брюки, юбки, блузки, платья, жакеты, кардиганы; одежду для дома и белье), обувь, фабричный и авторский трикотаж, головные уборы (шапки, береты, дизайнерские шляпки) и многое другое.

Впервые, более 70 предприятий легкой, текстильной и кожевенной промышленности Республики Узбекистан представят на выставке коллективную экспозицию. В рамках рабочего визита Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в сентябре 2017 года в Республику Узбекистан была достигнута договоренность о проведении совместной бизнес-миссии в ноябре 2017 года. В связи с этим, 15 ноября 2017 года, в рамках выставки «Мода и Стиль. Казань – Осень 2017» пройдет бизнес-форум и кооперационная биржа с представителями Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан и руководителями текстильной и легкой промышленности Узбекистана с участием руководства Республики Татарстан. Делегация в составе руководителей ведущих промышленных предприятий Узбекистана и руководство Республики Татарстан обсудят долгосрочные перспективы татарстанско-узбекского сотрудничества в сфере легкой и текстильной промышленности, а также подпишут двусторонние соглашения между предприятиями Татарстана и Узбекистана.

Легкая промышленность Узбекистана имеет богатую историю. Через Узбекистан проходил Великий шелковый путь. Производимые узбекскими ремесленниками дорогие роскошные ткани – шелк, атлас, бекасам, банорас, нарядная и повседневная одежда, национальная обувь, сюзане с оригинальными рисунками, расписная керамическая посуда вывозились в страны Европы и Азии, были известны во многих странах мира, пользовались большим спросом и популярностью. На выставке свою продукцию представят такие крупные производители Узбекистана, как ООО Deko-Kron (производство трикотажных изделий), ООО Samo (текстильная продукция и аксессуары), ООО Zartola Tekistil (производство ковров), ООО Tursinmirzo Tekistil (производство мужских курток), ООО Lion Million (производство женской одежды – пальто, шубы) и многие другие.

Ежегодно работу выставки «Мода и Стиль. Казань - Осень» сопровождает насыщенная программа, мероприятия которой будут интересны как специалистам отрасли, так и всем, кто следит за модными тенденциями. Кроме татарстанско-узбекского бизнес-форума, круглого стола «Профессиональные кадры в легкой промышленности России. Проблемы и пути решения. Запросы бизнеса», конкурса молодых дизайнеров «Осенний стиль», также состоятся показы модной одежды от итальянского бренда Isabel Garcia, меховой фабрики Melita, российского бренда аксессуаров из натуральной кожи Askent, меховых изделий казанского дизайнера Резеды Казанцевой, а также показ детской одежды и аксессуаров российских компаний «Емае» и «Клюква» сезона осень-зима 2017 от модельного агентства Happy Kids, мастер-классы по преобразованию обычных предметов гардероба в вещи-трансформеры, ярмарка вакансий и многое другое.

16 ноября в 13.00 в рамках выставки состоится ежегодный конкурс молодых дизайнеров Республики Татарстан «Осенний стиль», который проводится совместно с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом, Российско-итальянской школой «Стиль», Союзом дизайнеров России и ООО «Арт-Дизайн». Молодые дизайнеры, специалисты fashion-индустрии, начинающие мастера кройки и шитья продемонстрируют свое мастерство, и в тоже время, смогут получить новые знания в профессиональной области.