В рамках открытия шоу-рума Urban Art Nations, 16 марта, состоится ток-шоу «Материальные проявления современной российской идентичности», сообщают организаторы.

Формат Urban Art Nations создан с целью вывести понятие национальных мотивов народов России на новый уровень за счет сотрудничества мастеров традиционных промыслов и больших производств с актуальными художниками и дизайнерами.

Задача Urban Art Nations – через шоу-рум в технопарке «Сколково», деловые и публичные программы показать, как традиционные ремесла и национальные мотивы могут превращаться в актуальные тренды.

Urban Art Nations занимается объединением, поддержкой и популяризацией проектов, связанных с культурной идентичностью народов, составляющих этническое многообразие современной России. В культурной идентичности заключено множество нераскрытых возможностей для создания новых брендов, новых направлений успешного бизнеса, новых, близких жителям российских городов в смысловом плане, тенденций городской культуры.

Urban Art Nations включает в себя такие направления, как мода, ювелирное искусство, архитектура, гастрономия, промышленный дизайн и дизайн среды.

В рамках открытия состоится ток-шоу «Материальные проявления современной российской идентичности». Участники обсудят подходы и форматы работы с национальными традициями в современном дизайне: от интерьеров и мебели до стратегического дизайна общественных пространств, городов и регионов.

В беседе примут участие:

— Александр Гранд, главный бренд-стратег британской компании «Институт идентичности» (INSTID). На счету компании участие в создании брендов Еревана, Минска, Новой Москвы, разработка стратегии развития туризма в Татарстане и фирменного стиля Visit Tatarstan, айдентики Приморья и Башкортостана.

— Денис Милованов, основатель ремесленной мастерской по изготовлению ландшафтных объектов, скульптур и мебели из цельного дуба. Основная идея мастерской — переосмысление традиционных технологий и материалов. С момента запуска проекта он путешествует по России, исследуя экспозиции местных исторических музеев и перенимая техники, которые сотни лет использовали русские мастера.

Открытие посетят участники Urban Art Nations, чьи проекты будут представлены в шоу-руме: семейная артель Ivanka home которая производит мебель с современными фольклорными принтами; автор шелковых платков, сочетающих северорусские узоры и конструктивистские элементы — Ольга Никич; создатели ювелирного бренда My-ki, которые металлизируют кружево, превращая ткань в драгоценный металл; промышленный дизайнер Катерина Копытина — автор светильника «Морошка», созданного в коллаборации со стекольным заводом Гусь-Хрустальный; художник Диана Воуба, отдельные серии работ которой посвящены кавказской культуре и русскому авангарду; Александра Фалиштынская, создающая картины из дерева, под брендом Wish I Wood Art; независимые московские и питерские дизайнеры, объединенные в экспозиции IZBA project, которая до этого была представлена на миланской Неделе дизайна.

Также гостями открытия станут инвесторы, бизнесмены, художники, дизайнеры, представители деловых и профильных СМИ.

Продолжая поддержку российских дизайнеров и художников c 3 по 8 мая 2017 года Urban Art Nations представит Россию в Париже, на международной биеннале Revelations, посвященной современному декоративно-приклад ному искусству, ремеслам и дизайну.